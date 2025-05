El actor rompió el silencio sobre su controversial separación tras ocho años de polémicas.

El actor Brad Pitt se pronunció por primera vez sobre la larga y turbulenta separación de Angelina Jolie, luego de que ambos finalizaran oficialmente su divorcio el 30 de diciembre de 2024, tras más de ocho años de disputas legales.

En una entrevista con GQ, Pitt reflexionó sobre cómo vivió este proceso con Jolie y sobre la atención mediática constante que ha acompañado su vida personal durante décadas.

"No, no creo que fuera algo tan grave. Simplemente algo que se estaba concretando. Legalmente" , dijo Pitt cuando se le preguntó si sentía alivio por el cierre del divorcio.

El divorcio entre Pitt y Jolie comenzó en 2016 tras un presunto altercado en un avión privado, donde, según documentos legales, Pitt habría agredido a varios miembros de su familia. La actriz presentó la demanda pocos días después del incidente, y en años recientes alegó que el abuso físico "comenzó mucho antes".

La batalla legal no se limitó a la custodia de sus hijos, sino que se extendió a disputas financieras, como la venta de la bodega francesa Château Miraval. Pitt acusó a Jolie de vender su parte sin su consentimiento, y ella respondió señalándolo por intentar imponerle un acuerdo de confidencialidad para silenciar los presuntos abusos.

El protagonista de 'Troya' reconoció que la atención mediática sobre su vida personal ha sido una constante molestia durante décadas.

"Mi vida personal siempre está en las noticias o alguna versión de mi vida personal, vamos a ponerlo así" , expresó.

El histrión aseguró que, aunque el rodaje de su próxima película F1 no fue un refugio para escapar de la atención pública, hoy lleva una vida "bastante tranquila" y en paz con sus seres queridos.

"Ha sido una molestia con la que siempre he tenido que lidiar, en distintos grados, grandes y pequeños, mientras hago las cosas que realmente quiero hacer. Así que siempre ha sido una especie de fastidio, una pérdida de tiempo, si se le permite. No lo sé. No lo sé" , aseveró.

En F1, Brad Pitt interpreta a Sonny Hayes, un piloto retirado que regresa a las pistas tras recuperarse de un grave accidente y debe hacer equipo con un joven talento interpretado por Damson Idris.

"Esta película me ha revitalizado por completo", dijo. "Me preguntaba: ¿Tengo más historias que contar? ¿Tengo algo que aportar? ¿Sigue siendo emocionante?" , expresó.

A sus 61 años, el ganador del Óscar no planea retirarse pronto. Tras F1, lo espera 'Heart of the Beast', un drama militar dirigido por David Ayer, y una secuela de 'Once Upon a Time in Hollywood', donde volverá a interpretar a Cliff Booth, bajo la dirección de David Fincher y con guion de Quentin Tarantino.