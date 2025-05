Valentina Gilabert celebró su cumpleaños en compañía de amigos y familia, además de José Said 'N' y su hija, Emma, a quien concibió con Marianne 'N'.

El pasado 5 de febrero, el nombre de la influencer Marianne 'N' se volvió tendencia en redes sociales luego de que la creadora de contenido, de 17 años de edad, apuñalara a la modelo Valentina Gilabert en repetidas ocasiones.

Gilabert fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica, donde permaneció casi dos semanas en coma inducido. Por su parte, Marianne se encuentra en internamiento preventivo desde entonces, mientras se desarrolla el juicio en su contra.

Desde que se dio a conocer la noticia de la agresión, en redes trascendió que el ataque estaría motivado porque Valentina mantenía una relación José Said 'N', expareja de Marianne y padre de su hija.

Te puede interesar "Me apuñaló por la espalda": Valentina Gilabert relata el ataque que sufrió

Tras recibir el alta médica, Valentina expresó su deseo por volver a llevar una vida normal y ha manifestado abiertamente cómo le ha afectado la experiencia traumática que sufrió, así como las secuelas físicas y emocionales que le ha dejado.

Recientemente, el nombre de Valentina volvió a inundar las redes sociales luego de que compartiera un video de Tiktok, donde se mantiene activa, mostrando las cicatrices que le dejaron las puñaladas propinadas presuntamente por Marianne.

Sin embargo, ahora enfrenta críticas luego de haber sido captada en video celebrando su cumpleaños en compañía de José Said 'N' y cuidando a Emma, la bebé que el joven concibió con Marianne 'N'.

Te puede interesar Reportan detención de Aintzane 'N', amiga de Valentina Gilabert y testigo clave

Muestra su lado materno... con hija de Marianne

En una serie de clips grabados por el grupo Kadri Paparazzi, se observa a la modelo llegando a un restaurante en Ciudad de México para festejar su cumpleaños número 19 en compañía de amigos y familiares.

En las imágenes, además de compartir muestras de cariño con José Said, se observa a Valentina cuidando de Emma, paseándola en la carriola y, de acuerdo con los presentadores del programa, incluso le cambió el pañal.

Los usuarios reaccionaron negativamente a la relación de Valentina, señalando que es una relación que la expone a diversos peligros, los cuales se agravan al involucrar a la hija de su presunta agresora.

Te puede interesar Testigo señala a empleada de Valeria Márquez como autora del crimen

Marianne 'N', previo al ataque, era conocida en plataformas digitales por su contenido de estilo de vida y maternidad, con videos donde hablaba de su vida con la pequeña Emma, por lo que sus seguidoras mostraron molestia con que ahora sea Valentina quien se muestra públicamente con ella.

"Valentina no entendió que no se debe meter con familias ajenas" , "Lo que es la locura de las dos, habiendo miles de hombres en el mundo" , "No romanticen el perdón. ¿Qué pasa con el amor a sus padres que sufrieron al verla a punto de morir? Con el amor a ella misma, siendo tan bella, ¿a caso no puede conseguir a otro hombre? Puedes perdonar y hacerte a un lado" , son algunos de los comentarios que se pueden leer.