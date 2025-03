Valentina Gilabert declaró que su agresora no debe estar libre.

Valentina Gilabert reveló por primera vez todos los detalles sobre cómo fue la agresión que sufrió a manos de Marianne 'N' el pasado 5 de febrero.

La mañana de este miércoles, la modelo de 18 años de edad ofreció una entrevista para N+, en la que narró el día en el que sucedieron los hechos, el cual comenzó como cualquier otro.

Valentina fue invitada a una reunión en la que estaban Marianne 'N', Aintzane 'N' y dos hombres; estos últimos salieron del departamento donde estaban para comprar cerveza, momento en el que Marianne 'N' le pidió a la víctima que la acompañara al baño.

Luego de pasar 10 minutos encerradas, le pareció extraño que siguieran dentro, por lo que le pidió que regresaran a la reunión. Al momento de salir, la influencer de 17 años la agredió por la espalda inmediatamente.

A pesar de los intentos por defenderse, no logró liberarse de la agresora, mientras que su otra amiga observaba sin intentar ayudarle. Los hombres regresaron, momento en el que su pareja, José Said 'N', llamó a la ambulancia y fue trasladada al hospital.

"Al principio pensaba que era un sueño, no pensé que fuera real. Mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando" , contó. "En la ambulancia les decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo, sentía que estaba muriendo. No podía hablar ni respirar" , detalló Valentina, quien declaró que estuvo consciente todo el tiempo, pensando en que no podía quedarse dormida.

En la entrevista, explicó que nunca fueron amigas cercanas, pero compartían el mismo círculo de amistades, por lo que convivían y se llevaban bien. Inicialmente no tenían conflicto; sin embargo, la influencer adoptó actitudes extrañas.

"Ha sido un proceso largo y difícil, pero estoy echándoles ganas. Con el tiempo voy a estar mejor" , consideró.

Sufre secuelas

Gilabert admitió que, hasta la fecha, el ataque se siente irreal. Anteriormente, era una joven activa que disfrutaba mucho su vida; ahora, disfruta más estar sola. Según relató, estuvo cinco días en coma y siete días en terapia intensiva, donde le reconstruyeron la mano, tuvo drenajes en pulmones y en el corazón.

La agresión le dejó secuelas por las que no podrá recuperar la capacidad de sus pulmones al 100 por ciento. Además, presentó tres heridas en el pecho, tres en la espalda, dos en el cuello, cinco en la mano, una en la cabeza, una en la nariz y otra en la pierna.

Marianne no debería estar libre

En relación con el proceso legal, indicó que prefiere no adentrarse en el tema y deposita su confianza en sus abogados. "Yo no creo que mi agresora debería estar libre" , enfatizó.

Finalmente, se pronunció sobre las críticas que ha recibido en redes sociales por supuestamente sostener una relación sentimental con el exnovio de Marianne.

"El yo tener que luchar por mi vida y que encima la gente esté en mi contra es lo que principalmente no logro entender. No sé qué pasa por la cabeza de esas personas al creer que pueden opinar sobre si tengo el derecho de vivir o no" .

En el futuro, busca estar tranquila y en completa paz, así como concientizar sobre la salud mental de los jóvenes en redes sociales.