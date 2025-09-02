Mariel Colón Miró, quien también representa legalmente a la esposa de 'El Chapo', Emma Coronel, compartió que ya basta que los hombres intenten dañar la reputación de las mujeres con falsedades y ataques.

La cantante Alicia Villarreal contrató a Mariel Colón Miró, quien es abogada de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y lo defendió en el proceso legal criminal que enfrentó en Nueva York.

"A partir de hoy tengo el honor de representar legalmente en los Estados Unidos a la Sra. Alicia Villarreal" , compartió la abogada en un comunicado.

"Como mujer y como abogada, me solidarizo con cada mujer que ha tenido que enfrentar injusticias. La fuerza no está en el silencio, sino en levantar la voz con dignidad y respaldarse con la justicia" , declaró.

Hace unas semanas, la cantante compartió que se está dando otra oportunidad en el amor, ahora con el influencer Cibad Hernández, de 42 años, con quien ha publicado imágenes desde Las Vegas, donde se les ve tomados de la mano, juntitos y abrazados.