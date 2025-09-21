El cantante compartió un emotivo mensaje de despedida con sus fans.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, declaró el 20 de septiembre como el Día de Ramón Ayala, en honor al cantante conocido como “El Rey del Acordeón”.

Durante el evento, el alcalde enfatizó la importancia de Ayala para la comunidad mexicana en Estados Unidos: “El 20 de septiembre es el Día del Señor Ramón Ayala en Chicago” , destacó.

Ese mismo día, Ayala ofreció un concierto en el Allstate Arena, en Rosemont, Illinois, como parte de su gira El Principio de un Final. En su cuenta de Facebook, el músico compartió un emotivo mensaje a sus seguidores:

“Querida familia de Chicago, este mensaje está lleno de sentimientos. Tras tantos años y recuerdos juntos, ha llegado el momento de decir adiós. Pero no quiero hacerlo sin ustedes, que siempre han estado a mi lado”.









Ícono de la música mexicana









Ramón Ayala nació en Monterrey, Nuevo León, en 1945. Inició su carrera musical al unirse a Los Relámpagos del Norte junto a Cornelio Reyna, marcando el inicio de una trayectoria que hoy supera los 50 años.

Sus canciones, que abordan temas de amor, desamor y migración, han tenido un impacto especial entre los mexicanos que residen en Estados Unidos. Entre sus éxitos más recordados están 'Un Puño de Tierra', 'Tragos Amargos', 'Del Otro Lado del Portón' y 'Me caí de la Nube'.

A lo largo de su carrera, Ayala ha sido galardonado con premios Grammy y múltiples reconocimientos, consolidándose como un símbolo cultural tanto en México como para la diáspora mexicana en el extranjero.











