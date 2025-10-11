El actor recordó que estudió en la Universidad de Sonora y dedicó su presentación a su familia y al público sonorense.

La emoción se apoderó del escenario del ExpoForum durante la presentación de Perfume de Gardenia, cuando el actor David Zepeda, originario de Nogales, Sonora, fue sorprendido por la presencia de sus padres al finalizar la función.

El momento fue presentado por Cristián de la Fuente, quien dirigió unas palabras al público y a su compañero:

“Es un día muy especial porque a pesar de girar, muchas veces vamos por distintos lugares y a veces esos lugares son las casas de algunos de nuestros compañeros. Había un niño de Sonora que nació en Nogales, que tenía 17 años, que un día soñó con ser artista y trabajar en televisión y hoy, años después, vuelve a su tierra, vuelve a Sonora" .

Entre aplausos, el actor invitó a subir al escenario a los padres de Zepeda, quien visiblemente conmovido agradeció el gesto y expresó su emoción por volver a su tierra:

“Realmente pocos sentimientos son tan hermosos como regresar a la tierra donde uno siempre tuvo ese sueño de estar en un escenario… Gracias, mi gente de Sonora, hermosos. Los llevo en el corazón siempre" .

El actor recordó que estudió en la Universidad de Sonora y dedicó su presentación a su familia y al público sonorense:

“No dejen de soñar, no importa la edad, no importa el tiempo que haya pasado. Luchen por lo que su corazón les dicta, en el amor, en sus objetivos" .

Un clásico que despierta emociones

Perfume de Gardenia regresó a los escenarios sonorenses con un elenco estelar encabezado por Aracely Arámbula y David Zepeda, quienes protagonizan esta historia ambientada en la época dorada del cabaret mexicano.

La trama narra la vida de Gardenia Peralta, una joven cigarrera que sueña con cantar en el Cabaret Mamboo, negocio que perteneció a su padre antes de fallecer. Sin embargo, su tía Sonia Robles, actual dueña del lugar, le impide cumplir ese sueño.

Entre romances, rivalidades y deslumbrantes números musicales, Gardenia se enamora de Ricardo Cordero, prometido de su prima Mercedes, desatando un conflicto que combina drama, humor y pasión.

El espectáculo contó también con la participación de César Évora, Cristián de la Fuente, Ana Patricia Rojo, Lyn May, Pablo Montero y Luis de Alba 'El Pirruris', quienes ofrecieron una velada llena de talento y nostalgia ante un público que disfrutó cada momento.