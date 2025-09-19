La pareja sorprendió al anunciar su separación, destacando el respeto y cariño mutuos que aún se profesan.

Tras casi tres años de una discreta y comentada relación, la actriz italiana Monica Bellucci, de 60 años, y el afamado director estadounidense Tim Burton, de 67, confirmaron su separación a través de un comunicado conjunto difundido por la agencia France-Presse (AFP).

En el texto, ambos artistas expresaron su “profundo cariño y respeto mutuo”, pese a haber decidido tomar caminos separados. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, ya que la pareja se mantenía alejada del escándalo y las redes sociales, y apenas el año pasado compartían proyectos tanto personales como profesionales.









Un amor de festival









Bellucci y Burton se conocieron fugazmente en la alfombra roja del Festival de Cannes en 2006, pero fue hasta el Festival de Cine Lumière, en Lyon, Francia, en 2022, donde coincidieron nuevamente.

En esa ocasión, Monica fue la encargada de entregarle el premio Lifetime Achievement Lumière Award al creador de clásicos como 'El Joven Manos de Tijeras' (1990), momento que, según la línea del tiempo, habría reavivado la chispa entre ambos.

Poco después comenzaron a circular rumores, avivados por unas fotografías captadas en Madrid en febrero de 2023, donde se les veía tomados del brazo. No fue sino hasta octubre de ese mismo año cuando confirmaron su relación al asistir juntos al Festival de Cine de Roma, donde Burton acudió en apoyo a Bellucci durante el estreno del filme Maria Callas: Lettere e Memorie.









Adiós sin declaraciones adicionales









Su relación también traspasó la pantalla. En 2024, Bellucci se unió al elenco de 'Beetlejuice Beetlejuice', la esperada secuela dirigida por Burton, presentada en la Mostra de Venecia. La actriz interpretó a Delores, una criatura siniestra inspirada en Frankenstein, que busca vengarse de su exmarido Beetlejuice, papel retomado por Michael Keaton. La película fue un éxito taquillero, recaudando cerca de 300 millones de dólares en Estados Unidos.

Hasta el momento, ni Bellucci ni Burton han ofrecido más declaraciones personales sobre su ruptura. La actriz italiana no ha publicado nada relacionado en sus redes sociales, mientras que el director compartió únicamente una historia en su cuenta de Instagram: una imagen de su perro Levi acompañado de un conejo, sin mensaje alguno.

Antes de este romance, Tim Burton mantuvo una larga relación con la actriz británica Helena Bonham Carter, madre de sus dos hijos, de la que se separó en 2014. Bellucci, por su parte, estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, con quien tiene dos hijas.