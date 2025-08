La obra entremezcla memorias personales, reflexiones profundas y los platillos que la llevaron al triunfo en MasterChef Celebrity 2023.

De reina de belleza a reina de la cocina, Irma Miranda está lista para compartir no solo sus recetas, sino también los sabores, emociones y aprendizajes que la han acompañado en los últimos años.

La sonorense recordada por su participación en Miss Universo y por conquistar los fogones en MasterChef Celebrity 2023 lanzó su primer libro 'De la pasarela a la cocina. Tiempos perfectos', una obra que entremezcla memorias personales, reflexiones profundas y los platillos que la llevaron al triunfo.

En entrevista para e Media, confesó que escribir su primer libro le ha brindado una satisfacción distinta a todo lo vivido en su carrera: “Es una satisfacción muy diferente a lo que he sentido a lo largo de los años con mi carrera en los concursos de belleza o en la televisión. (...) El tener ya plasmado en este libro una de las mejores historias y experiencias que he tenido en mi vida es algo muy significativo” .

Un proyecto inesperado

Aunque la idea de escribir un libro no estaba entre sus planes inmediatos, Miranda reconoce que el proyecto surgió como una forma de rendirse homenaje a sí misma.

“Es como un reconocimiento y un recordatorio a lo que he hecho, a lo que he logrado, a todo lo que me he enfrentado, a cómo lo he enfrentado. Entonces es como para que la gente pueda ver desde el lado más humano de Irma Miranda cómo se viven todas esas experiencias” , compartió la conductora de Al Extremo Fin de Semana.

El impulso para emprender esta aventura editorial vino de su entorno familiar, específicamente de su suegro, y encontró en la escritura una forma de procesar etapas de su vida que no salieron como esperaba, como su experiencia en Miss Universo.

“Este libro es como un recordatorio de que los tiempos de Dios son perfectos y que muchas veces una puerta se cierra pero se abre una muchísima más grande o que Dios nos tiene planeadas cosas totalmente diferentes a las que nosotros pensamos” , explicó.

“Los tiempos de Dios son perfectos”

La frase que da sentido al título del libro no es casual. Para Irma, ha sido un mantra a lo largo de su carrera. Desde sus primeros pasos en los concursos estatales, la fe y la paciencia han sido constantes.

“ Dios , si eso es para mí, dámelo y si no, voy a entender que tus tiempos son perfectos” , relató sobre su pensamiento desde sus inicios en Nuestra Belleza Sonora. “Es una frase que adopté y que me ha ayudado a sanar o a entender muchísimo las cosas” , añadió.

Esta filosofía también la acompañó durante su participación en MasterChef, experiencia que marcó profundamente su vida y que, como ella misma señala, llegó justo después de Miss Universo, en un momento de transición.

“Siempre he pensado que los concursos de belleza te abren las puertas. Y también depende de ti qué tan abierta estás a recibir estas oportunidades que la vida y que Dios te están mandando” , compartió.

Entre recetas y emociones

'De la pasarela a la cocina. Tiempos perfectos' no es sólo un recetario ni una autobiografía tradicional. Irma lo describe como una mezcla de vivencias, confesiones emocionales y, por supuesto, cocina.

“Es de todo un poco. Hay recetas, son las 16 recetas que me llevaron a ganar MasterChef Celebrity 2023. Agregué algunas otras que son recetas de mi mamá, ya sabes, la cocina de la mamá de las abuelitas, que es deliciosa y sobre todo allá del norte” , detalló emocionada.

Cada receta está acompañada por una reflexión personal o una anécdota que ofrece al lector una mirada más íntima sobre lo que sucedía detrás de cámaras y en su corazón durante la competencia.

“Antes de cada una, les cuento un poco de qué es lo que viví, cómo me sentí, cuáles fueron mis miedos, o si me sentía segura al hacer esa receta, y también un poquito de lo que pasa detrás de cámaras” .

Un proceso de reconexión

Escribir sobre sí misma fue un reto emocional. No se trató solo de redactar hechos, sino de enfrentarse a sus luces y sombras.

“Fue un momento importante como para reconectar conmigo y decir: ‘he cometido estos errores o esto no me ha salido, pero ¿qué tal todo lo que sí me ha salido?'' .

El proceso tomó alrededor de un año y medio, más de lo que esperaba. Entre volver a ver los episodios del programa, precisar cantidades y perfeccionar recetas, el proyecto se convirtió también en una experiencia de aprendizaje y constancia.

“Me estresé, me frustré, perdí la paciencia... pero una vez que empiezo a hacer algo, me gusta terminarlo ”, aseguró con determinación.

Por el momento, el libro está disponible exclusivamente en tiendas Sanborns de todo el país, aunque Irma adelantó que ya están trabajando en su distribución digital para hacerlo accesible en línea.