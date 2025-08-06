El abogado del intérprete de 'I Need a Girl' confirmó que ya han establecido contacto con la administración del republicano para discutir la posibilidad de un perdón presidencial.

El magnate musical Sean 'Diddy' Combs espera su sentencia prevista para octubre, tras haber sido declarado culpable en julio de dos delitos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución. Pese a ello, confía en obtener un indulto por parte del presidente Donald Trump.

El abogado del intérprete de 'I Need a Girl' confirmó que ya han establecido contacto con la administración del republicano para discutir la posibilidad de un perdón presidencial.

Las declaraciones de Nicole Westmoreland, integrante de su equipo legal, surgieron después de que el 4 de agosto se negara la solicitud de libertad condicional bajo fianza para Combs mientras se define su sentencia.

En mayo, Trump fue cuestionado públicamente sobre si consideraría otorgar un indulto a 'Diddy'. En ese momento, el mandatario respondió que "analizaría los hechos" y admitió no haber seguido el caso de cerca.

Sin embargo, la semana pasada su tono cambió. En una entrevista con Newsmax, Trump declaró: "Era muy amigo de él, me llevaba de maravilla y parecía una buena persona. No lo conocía bien. Pero cuando me presenté como candidato, se mostró muy hostil" .

Luego agregó: "No nos gusta que las emociones nublen nuestro juicio, pero sus terribles declaraciones en mi contra hacen que esto sea más difícil" .

Pese a ello, la defensa de Combs se mantiene optimista.

El rapero fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión, delitos que podrían haberlo llevado a cadena perpetua. No obstante, por los cargos en los que fue hallado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, 10 por cada uno.