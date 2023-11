Kim Kardashian impactó a Salma Hayek con su disfraz

El increíble disfraz de Kim Kardashian dejo impresionada a Salma Hayek.

Halloween es esa época en la que las celebridades explotan sus creatividad y buscan los mejores disfraces para impresionar a sus seguidores. Kim Kardashian no es la excepción y junto a otras celebridades como Heidi Klum y Paris Hilton se ha hecho fama por los atuendos que selecciona para las fiestas de Halloween.

Y este 2023 no decepcionó, la socialité y exesposa de Kanye West optó por utilizar múltiples atuendos durante la temporada, pero uno en particular llamó la atención por el homenaje que rindió a la actriz mexicana Salma Hayek.

La participante del reality show "Keeping Up with the Kardashians" publicó un video en su cuenta de Instagram en donde luce un bikini escarlata aterciopelado con aplicaciones en color dorado. El atuendo está inspirado en el look que la mexicana Salma Hayek vistió para la película "Dusk 'Til Dawn".

En el filme de 1996, la originaria de Veracruz interpreta a Satánico Pandemonium, una exótica bailarina del bar 'Titty Twister', quien era la reina vampiro. Aunque no es la única mexicana que ha interpretado al personaje, Eiza González también la personificó en la serie que se transmitió por el canal de televisión El Rey, del 2014 al 2016.

Kim Kardashian aparece en el video posando con una serpiente pitón y un penacho a juego con el bikini escarlata.

La actriz mexicana no dejó pasar la ocasión de celebrar la elección de atuendo de la socialité y en una publicación que compartió a través de su cuenta de Instagram le dedicó unas palabras.

"Bravo @KimKardashian. Estoy muy honrada. Me has hecho recordar algunos momentos! Kim lo viste mejor", se lee en la publicación que añade un par de emojis.