Yolanda Saldívar busca salir de la cárcel y acercarse a Shakira

Yolanda Saldívar, responsable del asesinato de Selena Quintanilla, podría salir de la cárcel el próximo mes de marzo de 2025, buscaría reinsertarse con normalidad en la vida laboral y le gustaría "volverse la mano derecha" de Shakira.

Yolanda Saldívar está en la cárcel tras ser la autora del asesinato de la cantante murió el 31 de marzo de 1995; Saldívar, actualmente de 63 años, busca que le otorguen libertad provisional, por lo que podrá salir de la cárcel el próximo mes de marzo de 2025, y si esto ocurre ya tiene planes.

Alertan a Shakira

Yolanda buscaría reinsertarse con normalidad en la vida laboral y le gustaría "volverse la mano derecha" de Shakira, la cantante colombiana madre de dos hijos, Milan y Sasha, quien actualmente vive en Miami tras radicar varios años en España, país en el que vivía con su ahora expareja Gerard Piqué.

De acuerdo con la BBC, Saldívar está interesada la intérprete de 'Pies descalzos', confesión que ha desatado las críticas en redes, donde desde ya alertan a la colombiana para que se cuide de Yolanda Saldívar.

Yolanda Saldívar, condenada a cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla, dijo desde prisión a inicios de 2014 que se trató de un accidente y que nunca tuvo intención de causarle ningún daño a la cantante.

Asesinato de Selena

Saldívar era una exenfermera que se convirtió en presidenta de un club de fans de Selena, después en gestora de sus tiendas de ropa y finalmente en su asesina. En la docuserie de dos partes titulada 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' (Selena y Yolanda: los secretos entre ellas), de Oxygen True Crime, argumenta su su cuestionada inocencia.

"En ningún momento quise lastimar a nadie (...) No supe cuando se disparó mi arma (...) Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño" , dice Saldívar, quien se obsesionó con la artista que entonces tenía 23 años.

Cuando la diva latina descubrió que al parecer le estaba robando dinero, trató de romper cualquier vínculo con ella, pero Saldívar le disparó en un hotel.

Selena Quintanilla, nacida en Lake Jackson (Texas) en 1971 y asesinada en la ciudad de ese estado Corpus Christi, se convirtió en una estrella icónica gracias a su carisma y su voz, y entre sus éxitos discográficos mayores se cuentan 'Como la flor', 'Bidi bidi bom bom' y 'Amor prohibido'.

En su truncada carrera artística galardonada con un Grammy al mejor álbum mexicano estadounidense, Selena tuvo una gran influencia en la música del suroeste de Estados Unidos, y desde su muerte ha sido venerada por millones de seguidores en la cultura popular.