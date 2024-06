"Jamás la había oído": Will Smith desmiente a Martha Higareda

Una vez más, la actriz Martha Higareda se volvió tendencia en redes sociales, luego de que el actor Will Smith desmintiera una de sus anécdotas durante su reciente visita a México para promocionar la película "Bad Boys 4".

Will Smith participó en diversas entrevistas con medios de comunicación, entre ellas la del youtuber "El Escorpión Dorado" en su programa "Escorpión al Volante", quien no perdió la oportunidad y le puso la icónica canción de la serie "El Príncipe del Rap", pero en su versión en español.

" Jamás la había escuchado ", dijo entre risas, y confesó que, pese a la popularidad internacional que obtuvo la serie, era la primera ocasión que la escuchaba en este idioma.

La reacción de Smith al escuchar el tema se volvió viral entre los internautas, ya que recordaron una de las historias que Martha Higareda contó hace tiempo en el podcast "La Cotorrisa".

La actriz de "Amarte Duele" compartió en aquel entonces que supuestamente tuvo un encuentro con Smith en el que ella le habría mostrado la canción del "Príncipe del Rap" en español.

"Fui a casa de un amigo y llegó Will Smith", relató. "Me acuerdo que yo estaba ahí diciendo como ‘¡wow!, es él, estoy con el príncipe del rap’. Yo le dije ‘¿te puedo cantar la canción en español?’ y él me dice ‘sí’, estaba botado de la risa".

Las declaraciones de Smith en "Escorpión al Volante" difieren con la versión que cuenta Higareda, lo que hizo que los usuarios cuestionaran el relato de la mexicana, quien ya ha sido criticada en el pasado por sus anécdotas poco creíbles de artistas.