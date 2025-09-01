Aseguran que la editora y periodista asumirá el cargo antes de la Semana de la Moda Nueva York 2025.

Chloe Malle, hija de la actriz Candice Bergen y del legendario director de cine Louis Malle, será la nueva jefa de contenido editorial de Vogue Estados Unidos, de acuerdo con Page Six y otros sitios especializado en moda.

Malle, de 39 años, ya fue editora de la publicación y el mes pasado se rumoró que era la favorita para el puesto de Anna Wintour. Ahora, según se informa, Chloe asumirá el nuevo cargo antes del inicio de la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebrará del 11 al 16 de septiembre.

En junio pasado se reveló que Wintour dejaría su cargo de editora jefe de Vogue tras 37 años al frente de la publicación. Diversos reportes indicaron que Wintour informó al equipo de Vogue sobre su decisión durante una reunión editorial.

Sin embargo y pese a la llegada de Malle, Anna, de 75 años, permanecerá como directora global de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue.

Malle estudió literatura y escritura en la Universidad de Brown y posteriomente consiguió entrar como practicante en el New York Observer, donde la contrataron para cubrir el sector inmobiliario.

Más adelante se volvió escritora independiente, desarrollando reportajes y artículos para la sección de Estilo del New York Times y firmando reportajes en Vogue. En 2011, su gran oportunidad llegó como editora de redes sociales en la revista.

"Dudé durante las entrevistas, porque la moda no es uno de mis principales intereses y quería ser escritora más que editora, pero me sedujo tanto el mundo de Vogue que no pude resistirme" , comentó Malle en su momento.

Durante su tiempo en la publicación, Malle fue subiendo de puesto y de editora de redes sociales pasó a ser presentadora de podcasts y editora de Vogue.com.