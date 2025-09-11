Chapman, de 70 años, fue condenado a una pena de 20 años a cadena perpetua por el asesinato ocurrido el 8 de diciembre frente al complejo de apartamentos Dakota, en el Upper West Side de Nueva York.

Mark David Chapman, el hombre que asesinó a John Lennon en 1980, recibió por decimocuarta vez la negativa a su libertad condicional, informó el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado de Nueva York.

Chapman, de 70 años, fue condenado a una pena de 20 años a cadena perpetua por el asesinato ocurrido el 8 de diciembre frente al complejo de apartamentos Dakota, en el Upper West Side de Nueva York.

Antes del crimen, Lennon había firmado un álbum para Chapman, quien luego fue detenido con un ejemplar de 'El Guardián Entre el Centeno', novela de J.D. Salinger.

De acuerdo a Rolling Stone, el asesino tuvo su primera audiencia de libertad condicional en el año 2000, veinte años después del asesinato, y desde entonces ha comparecido en múltiples ocasiones ante la junta correspondiente.

En transcripciones no selladas de 2022, Chapman reconoció que había "maldad en mi corazón" y admitió que su ansia de fama lo llevó a cometer el crimen.

"Sabía lo que hacía, sabía que era malo, sabía que estaba mal, pero ansiaba tanto la fama que estaba dispuesto a darlo todo y quitar una vida humana" , afirmó.

En audiencias previas, la junta de libertad condicional subrayó "el desprecio egoísta de Chapman por la vida humana de importancia global" , señalando las consecuencias duraderas de su crimen y el vacío que dejó en la historia musical mundial.

Chapman cumple su condena en el Centro Correccional Green Haven, en el valle del Hudson, Nueva York, y su próxima audiencia de libertad condicional está programada para febrero de 2027.