Los CT, sello discográfico del cantante Natanael Cano, confirmó el jueves por la tarde que el exponente de los corridos tumbados sí se encontraba abordo de la camioneta que se incendió y que quedó reducida a cenizas dentro de una residencial al norte de la ciudad de Hermosillo.

A través de un comunicado vía Instagram, Los CT señaló que la unidad pertenecía al artista y que ésta tuvo una falla mecánica.

De inmediato, Cano y su equipo desocuparon la unidad sin incidentes y posteriormente comenzó a salir humo.

Según reportes de medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando el intérprete de ‘Pacas de Billetes’ visitaba al cantante cumpense Gabito Ballesteros.

La empresa de Natanael agradeció ‘’sinceramente a los medios y colegas por su preocupación y apoyo’’ .