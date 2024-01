Maribel Guardia detalla cómo va el intestado de Julián Figueroa

La actriz recordó a Julián y reafirmó lo doloroso que es perder a un hijo, a unos meses de su primer aniversario luctuoso.

La sorpresiva muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, cambió abruptamente la vida de la famosa actriz de televisión, pues era su único hijo. Fue el pasado 9 de abril de 2023, cuando el artista sufrió un infarto en su casa de Ciudad de México, en la que fue encontrado sin vida.

A unos meses del primer aniversario luctuoso de Julián, medios de comunicación abordaron a Guardia mientras asistía a la premier de la cinta mexicana 'El Roomie', en donde fue cuestionada acerca de la evolución del intestado de su hijo, para que su nieto, José Julián, se quede con el legado de su padre.

Maribel explicó que a pesar de que ha sido un proceso complicado, el único heredero será José Julián.

“ La herencia (de Joan Sebastian) todavía sigue en trámite porque hay una impugnación de Estados Unidos, de una de sus hijas y entonces eso va pa' largo ”, mencionó.

Te puede interesar "Te extraño con el alma desgarrada": Maribel Guardia recuerda a Julián

Además, la actriz recordó a Julián y reafirmó lo doloroso que es perder a un hijo.

“ Cuando murió mi mamá y papá me dolió, pero lo de un hijo, eso no se supera, yo sé que voy a vivir con ese dolor, tengo que aprender a vivir con él ”, expresó Maribel Guardia.

Por otra parte, agregó que más adelante le gustaría aprovechar las innovaciones tecnológicas para hacer un dueto con Julián.