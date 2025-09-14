Jenner revela que la exposición desde niña y la superficialidad del modelaje la llevaron a buscar un nuevo rumbo profesional.

Kendall Jenner confesó que no quiere ser más una estrella de pasarelas, pues siempre estuvo expuesta desde que era una niña y las pantallas sobrepasaron su vida personal.

“Hay mucha superficialidad en el mundo en el que trabajamos y vivimos. Y nuestra vida personal ha cobrado protagonismo a medida que envejecemos” , mencionó la modelo, quien confesó que el reality show de su familia 'Keeping Up With The Kardashians' ya va para la séptima temporada, aunque no le gusta mucho ser parte de eso:

“No es lo mío” , reconoció, y dijo que realmente le gustaría enfocarse y aplicar su talento y creatividad en el diseño de interiores, un proyecto a futuro.

Jenner y su familia tienen una responsabilidad muy importante dentro de la moda, pero esto no es lo que siempre quiso. Su hermana Kylie Jenner sí estaba interesada en el modelaje, aunque el triunfo lo llevó a Kendall.

“Juro por Dios que voy a dejarlo todo y dedicarme a diseñar casas. Me encanta mi espacio en Los Ángeles, pero también me encanta la vida sencilla. Me gusta levantarme cada mañana, ponerme un traje de baño o unos pantalones deportivos, sin maquillaje y simplemente disfrutar del día” , confesó la mayor de las Jenner.

“Pienso mucho en el futuro, pero intento no planificar demasiado, porque, como saben, soy una planificadora” , expresó la famosa que añadió, “me encanta sentirme normal” .











