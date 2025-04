Karol indicó que la opinión que tiene de Ángela no es exclusiva de ella, sino que en nuestro país, en general, se tiene una visión negativa de ella.

Karol Sevilla no se arrepiente de lo que ha dicho de Ángela Aguilar pues, si bien afirma que su intención nunca fue la de ofenderla, considera que su opinión acerca del proceder de la joven lo comparte con gran parte de la población mexicana.

Tras pasar varios meses fuera de México por el rodaje de una serie, la joven está de regreso en nuestro país y, aunque fue antes de que emprendiera su viaje cuando hizo algunas declaraciones controversiales acerca de Ángela, volvió a ser cuestionada acerca del tema.

En esa época, Sevilla citó sarcásticamente las frases que le costaron a Ángela la desaprobación del público como las famosas "fan de su relación" y "voy a ser tía" .

Además, le pidió que se callara y no hiciera más declaraciones, las cuales sólo la comprometían y seguían dejándola muy mal parada frente a los ojos de los demás.

Y aunque, por un lado, la actriz se disculpó con la menor de los Aguilar, aseverando que nunca quiso faltarle al respeto, también afirmó que sostenía su palabra.

"Nunca lo dije con una cosa de faltarle y, si lo hice, de verdad, le pido disculpas, si está viendo esto, soy mujer, la verdad... lo hice como cosa de broma, tal vez no le gustó y está perfecto [...] me siento feliz, o sea, no me arrepiento, yo sé lo que dije y encaro lo que dije, no me arrepiento absolutamente" , expresó.

Y aunque precisó que no tocaría más el tema ni volvería a proceder de la cantante de 'Nadie se va como llegó', hizo una observación que ya está causando qué decir.

Karol indicó que la opinión que tiene de la joven cantante no es exclusiva de ella, sino que en nuestro país, en general, se tiene una visión negativa de Aguilar.