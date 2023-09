Provoca Humberto Zurita carcajadas en ‘Papito Querido’

En entrevista con EXPRESO MEDIA, el reconocido actor Humberto Zurita, quien dirige y protagoniza esta puesta en escena recordó sus inicios en la comedia y comentó que contrario a lo que se pueda pensar por sus recientes personajes de villano, la comedia siempre ha sido parte de su carrera.

Luis nunca pensó que por el gran amor que le tiene a su hija tuviera que hacer una locura tan grande como vestirse de mujer. Ahora, convertido en 'Luisita' debe afrontar chuscas y divertidas situaciones con sus consuegros lo que da lugar a la trama de la obra 'Papito Querido', que se presentará en Hermosillo.

La invitación a pasar un rato muy agradable y reír a carcajadas es el próximo 25 de septiembre en el Auditorio Cívico del Estado en dos funciones a las 7:00 y 9:30 de la noche.

En entrevista con EXPRESO MEDIA, el reconocido actor Humberto Zurita, quien dirige y protagoniza esta puesta en escena recordó sus inicios en la comedia y comentó que contrario a lo que se pueda pensar por sus recientes personajes de villano, la comedia siempre ha sido parte de su carrera. “Sé que me tienen más ubicado en otro género ahorita porque estoy haciendo ‘La reina del sur’ e hice ‘La querida del Centauro’, he hecho de todo y dirigido de todos los géneros.

Comedia he hecho toda mi vida, yo vengo del Centro Universitario de Teatro, he hecho muchísima comedia, con mi mujer todos los años producíamos teatro de comedia, con Christian (Bach) hice ‘Sweet Charity’ y ‘The kiss of the spider woman".

“Después nos dedicamos ha hacer un banco de guiones de comedias que eran de dos personajes, las producía Zuba, las dirigía yo y las actuábamos Christian y yo” , aclara el histrión.

Para reírse a carcajadas

Al respecto de la historia, que ha sido muy bien recibida por el gusto del público y donde también participan Stephanie Salas, Víctor González, Ivonne Zurita y Rodrigo Vidal, Humberto comenta:

'Papito Querido' es una estupenda comedia muy ligera que podría ser casi un vodevil, es de un autor mexicano que es Rodolfo Rodríguez. Tomamos la decisión de hacer comedia porque pensamos que la gente necesitaba algo para divertirse y que no tuvieran que reflexionar de una manera dramática” .

“La obra tiene dos reflexiones: una, que es capaz de hacer un padre por el amor a su hija. El papá por amor su hija se convierte en mujer y otra reflexión sería esta doble moral que desafortunadamente sigue teniendo nuestra sociedad: en la obra vienen a conocer a la familia los papás de mi hija que son chilenos y presumen ser un matrimonio muy sólido y la mamá se enamora de mi personaje que es Luis y el papá se enamora de ‘Luisita’ que es mi personaje vestido de mujer, al final no eran tan conservadores como aparentaban” .

Sobre la comedia que ha tenido ‘sold out’ en diferentes plazas de la República Zurita añade: “Es una comedia muy hilarante, mi hija que no tiene mamá me dice: ‘por qué no me consigues una mamá para mañana?’ entonces en complicidad mi hija y yo decidimos que yo sea su mamá. De allí se desata una serie de enredos muy divertidos” .

“Permitimos que el público se meta con nosotros y nosotros con ellos y eso hace una comedia muy divertida que ha tenido un gran éxito, a donde nos presentemos los teatros están a reventar, y la gente sale muy contenta después de dos horas de haberla pasado muy bien” .

Los boletos para verla se encuentran a la venta en www.sonboletos.com, así como en los puntos de venta ubicados en La Fetti (Blvd Gómez Farías esquina con Jaime Nuno) y Sagrado Remedio de Sucursal Colosio.

En corto

¿Es más complicado hacer llorar o hacer reír?

Creo que es tan complicado el uno como el otro. La dramaturgia es muy amplia. Por eso las caras del teatro griego son comedia y tragedia.

¿Qué es lo que más te gusta del personaje de Luisita?

Su forma de ser. Es una loca, una “mujer” sin prejuicios, malhablada, pero muy chistosa, muy graciosa y la caracterización que le hice es muy divertida porque es una especie de clown de Cirque Du Soleil, como una buchona, me divierto mucho haciéndola.

¿Qué tan complicado es personificar a Luisita?

Tengo que llegar dos horas antes al teatro para preparar el maquillaje y que en el escenario se pueda en cuatro minutos lograr pasar del personaje de hombre al de mujer.

¿Cómo ha sido trabajar con Stephanie Salas en el escenario?

Es una suerte, la verdad ha sido muy divertido, es muy buena actriz y ha sido un año muy intenso de trabajo. Nos divertimos mucho arriba del escenario con nuestros personajes.

