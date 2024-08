Fotografía de Sonora aparece en la revista Vogue Italia

El fotógrafo Frann Guerrero compartió que su imagen luce en la famosa publicación editorial

El fotógrafo sonorense Frann Guerrero presumió que una de sus imágenes lució en la edición de este lunes 19 de agosto en la portada de la revista Vogue Italia.

" La versión italiana de Vogue tiene un apartado donde colabora con fotógrafos de otras partes del mundo. Para que las fotos puedan ser publicadas en ese apartado dentro del sitio web, tienen que ser calificadas por un jurado que esta conformado por equipo de vogue Italia. Ellos son quienes autorizan ", explicó Frann Guerrero en entrevista para e Media.

" Estoy feliz de que se haya publicado algo sobre la cultura sonorense. Y esta vez no solo de su paisaje, si no de las tradiciones. A mí siempre me ha encantado Sonora, sus lugares y la cultura local que tenemos. Es muy extenso y es muy diverso, pero he tratado de capturar cosas que considero representativas a mis entornos cercanos ".

La foto publicada corresponde a la tradicional quema de máscaras del sábado de Gloria que realizan los fariseos de Hermosillo durante las Pascuas. Frann comentó que busca retratar a grupos indígenas y momentos que caracterizan la cultura y tradiciones del Estado.

" Todas estas fotos que se han publicado en Vogue corresponden a varias series de fotografías, que he estado haciendo en estos últimos 3 años, pero todas ellas sobre Sonora. Primero fueron fotos de paisaje, luego de retratos de personas de los grupos indígenas, y ahora esta foto que es más cercana al género documental, porque se trata sobre el ritual de la quema de máscaras del sábado de Gloria de los fariseos en Hermosillo ", continuó.

" También han sido publicadas otras fotos que, aunque son de retratos de personas que pertenecen a otras etnias indígenas de México, fueron tomadas en Sonora en eventos que se han hecho en Hermosillo ".

El hermosillense reveló que esta es su décimonovena fotografía publicada en la revista, misma que corresponde a una colección que ha estado preparando desde hace tres años.

" Con todas ellas pretendo hacer una colección, porque siento que todas tienen una relación, aunque en un futuro quisiera abrir el tema hacia algo más relacionado con la cultura popular local de Hermosillo ", dijo el sonorense.

" Además estas fotos se han estado exhibiendo en distintas partes de México y en Arizona. Estuvieron en una ocasión en el Festival Internacional Cervantino. También el año pasado se hizo un pequeño cortometraje documental sobre el proceso de creación de estas series de fotografías. Y aunque una vez se exhibió en cdmx todavía no se ha publicado como tal, porque la colección sigue creciendo ", finalizó.