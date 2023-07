Pía Díaz, la sonorense favorita en redes y Badabun

Sofía 'Pía' Díaz dio el paso de la radio y la televisión a la creación de contenido para redes sociales, y en Badabun encontró su mejor momento, lo cual le ha traído acumular más de 3.8 millones de seguidores en Facebook.

Hace más de 14 años inició en los medios de comunicación de Sonora, ahora con más de 3.8 millones de seguidores en Facebook, Sofía 'Pía' Díaz se ha convertido en una de las influencers más importantes del País y en entrevista nos revela cómo lo logró.

“Es mucho el trabajo que hay detrás de cada video, la gente no tiene idea de toda la gente que se involucra para lograr lo que ven en sus pantallas”, reveló Pía a EXPRESO MEDIA.

“Me fui de Hermosillo siendo locutora de radio y conductora de televisión. Fui a Estados Unidos y allí me contactó mi amigo Javier Flores y me invitó a Badabun, llegó allí y doy el salto a redes”, compartió.

“El CEO de Badabum me dijo: ‘aquí eres nueva, aquí nadie te conoce, tienes que empezar de cero’ y empecé a grabar videos”.

Pía revela que trabajar en medios y hacer contenido para redes si fue un reto ya que tuvo que aprender qué es lo que la gente consume: “Una cosa es lo que la gente quiere ver y otra cosa es lo que Facebook quiere que la gente vea. A la gente le gusta el drama, le gustan las disyuntivas, a ellos les gusta ayudarte a decir qué hacer”.

Sus primeros trabajos

Pía tuvo la fortuna de ser guiada por César Morales, CEO de la empresa Badabun, quien la orientó en sus primeros trabajos para redes.

“Fuimos a Sinaloa y buscamos personajes famosos de allí, cada uno de esos videos tuvo más de 40 millones de reproducciones”, explicó.

Actualmente Pía sigue en Badabun, pero está muy enfocada en generar contenido propio: “sigo porque somos una familia, yo admiro al CEO de Badabun porque empezó en una casita con otros compañeros y fueron un boom con ‘exponiendo infieles’. Esta persona sabe mucho acerca de Internet, las redes sociales son como la moda: él sabe meses antes lo que se va usar, que es lo que la gente va a querer ver, él tiene muy buenas ideas”.

“Grabé como 50 capítulos de ‘Exponiendo infieles’ y tuvieron muy buena aceptación, pero yo quería hacer otra cosa. A la gente le gusta ver cosas más orgánicas”.

“Subo un video diario, es un trabajo muy grande. Puedo llegar con muchas ideas y de esas solo elegimos unas tres y buscamos el título, la locación, edición etc”.

Sobre las cosas buenas que le ha traído ser influencer, Pía cuenta que para ella fue muy satisfactorio ayudar a una joven a fortalecer su autoestima: “a principios de año empezamos a hacer videos donde desmaquillábamos chicas en la calle a cambio de dinero, con la idea de que ellas se sintieran seguras sin necesidad de traer pintura. En el primer video tuvimos 45 millones de reproducciones y el 95% de los comentarios fueron muy positivos para la chica y ella nos comentó que este video le cambió la vida: la gente le empezó a pedir fotos en la calle y hasta consiguió novio, eso nos hizo sentir muy bien”.

“Además otros creadores de contenido empezaron a replicar nuestra idea, poner en tendencia algo en Internet no es fácil y esa son las satisfacciones padres que me llevo, eso me llena de buena vibra”, explicó.

Su mensaje para quienes desean convertirse en creadores de contenido es el siguiente: “Es un trabajo muy bonito, busquen lean mucho en sus redes las estadísticas, para que vean que lo que el público quiere de ustedes, no se necesita invertir mucho en equipo, se necesita gente que te quiera ayudar y empiecen a subir mucho contenido, no se cierren en hacer contenido para la gente de Hermosillo, usen un lenguaje universal, para que lo pueda consumir gente en cualquier parte del mundo”, finalizó.