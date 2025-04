De cara al Consejo Nacional, el gobernador de Sonora pidió cerrar filas con una política útil, territorial y centrada en los principios fundacionales del partido.

De cara al próximo Consejo Nacional de Morena, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien lo preside, aseguró que se busca poner fin a la política de la intriga.

"A la política...del chisme que divide, que confronta y dedicarnos a hacer una política que genere bienestar. Si la política que hacemos no genera un bienestar...no estamos haciendo buena política y eso es el objetivo" , aseguró el Mandatario, quien acudió a Palacio Nacional para reunirse con la Presidenta.

Indicó que el Consejo será presencial y tiene una relevancia particular porque que revisarán los lineamientos que permitan garantizar de mejor manera, no sólo que Morena no se desvíe de sus principios fundacionales, sino que los consolide.

El propósito dijo es que se tengan mayores elementos para garantizar que quienes se vinculan a Morena o quienes tienen ya una participación en Morena y en el sector público se desempeñen invariablemente bajo esos principios.

La idea, agregó, es que los miembros mantengan una política de puertas abiertas.

"Más territorio, menos escritorio, trabajar a ras de suelo" , dijo.

Durazo, quien presentó a la Presidenta un proyecto de conectividad para fortalecer la conectividad, particularmente en Sonora, mencionó que también sostendría con la Presidenta; la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, para revisar los avances del plan de justicia para Cananea y otros proyectos relacionados con inversiones en el ámbito de la minería.