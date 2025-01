El esposo de la actriz aseguró que la está pasando mal porque está preocupada por el bienestar de su nieto.

La actriz Maribel Guardia no la está pasando nada bien, la actriz de 65 años ha vivido días complicados por el problema legal que tiene con su nuera Imelda Tuñón, a quien denunció por violencia familiar, la actriz ha sufrido estragos físicos por esta situación, así lo reveló su esposo Marco Chacón, quien asegura que no se trata de una venganza contra Imelda, sino de una acción para favorecer al menor. En la denuncia se asegura que la que Imelda, quien fuera esposa del fallecido Julián Figueroa, abandona al menor por días mientras se va de fiesta, y que cuando vuelve lo hace en estado inconveniente.

"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente" , informó Maribel en sus redes.

Las autoridades determinaron que por el momento Maribel resguardará a su nieto José Julián, mientras las investigaciones en el caso concluyen, mientras tanto, la también cantante ha recibido críticas y ataques de su nuera Imelda, quien condena que "le hayan quitado a su hijo", valiéndose, asegura, de mentiras

Imelda, quien niega ser adicta a las drogas, como se sugiere en la denuncia y en un video, considera que tal vez se trata de una venganza por parte de Maribel y su esposo Marco Chacón, después de que ella le revelara a su suegra que Marco le era infiel.

Problema legal agudiza insomnio de Maribel Guardia

Maribel Guardia ha bajado 10 kilos desde que se suscitaron los problemas con su nuera Imelda, los cuales vienen de tiempo atrás, Marco Chacón, quien ha estado con Maribel desde hace dos décadas, comentó a la prensa que su esposa la está pasando mal porque está preocupada por el bienestar de su nieto.

"La abuela está sufriendo mucho, ha bajado 10 kilos, siempre tuvo insomnio, no voy a decir que el insomnio de Maribel es nuevo, estaría faltando a la verdad, pero Maribel se dormía antes a las tres de la mañana y se duerme ahora a las siete de la mañana" , detalló.