Las famosas con los mejores disfraces de Halloween 2024

Selena Gomez, Lizzo, Victoria Justice y más famosas lucieron sus mejores disfraces en redes sociales

Halloween es la festividad favorita de muchas personas, especialmente de las celebridades a las que les dan la oportunidad de lucirse más que nunca.

Ya sea para agregar un buen contenido a las redes sociales o para asistir a alguna fiesta, Halloween permite a todos disfrutar de una buena temporada donde pueden disfrazarse de su personaje favorito.

Este año no fue la excepción, pues las famosas recibieron miles de comentarios y reacciones en redes sociales al publicar fotos de lo que usaron para lo que muchos consideran que es la temporada más divertida del año.

Hasta el cierre de esta edición, estos fueron los disraces que más lucieron las celebridades este año:





Selena Gómez y Benny Blanco

Una de las parejas más queridas del momento son Selena Gómez y Benny Blanco, quienes acaban de sorprender a todos con su disfraz conjunto inspirado en "Alicia en el País de las Maravillas".

En la cuenta de Instagram de Selena, se le ve a la cantante lucir un vestido de Alicia, mientras que su novio aparece vestido como el Sombrerero Loco.





Sophie Turner

La ex estrella de "Game of Thrones" siempre se luce con sus disfraces de Halloween y este año no fue la excepción. La actriz asistió a una fiesta el pasado fin de semana donde se vistió como Trinity, personaje icónico de la franquicia de "Matrix".





Victoria Justice

La protagonista de la serie de Nickelodeon "Victorious" recibió miles de halagos y comentarios en redes sociales por su sorprendente disfraz de Halloween. Con una peluca azul, gabardina amarilla y unos lentes de "ojos de botón", la cantante se disfrazó de Coraline Jones, de la película "Coraline y la puerta secreta".





Anne Hathaway

Anne Hathaway también ha demostrado en varias ocasiones que Halloween es de sus temporadas favoritas. Ahora lo hizo a través de Instagram donde presumió a sus fans su disfraz inspirado en la Estatua de la Libertad con un estilo más oscuro y gótico.





Danna

La cantante y actriz mexicana también encendió pasiones con su disfraz de este año. Con una sesión de fotos, la intérprete de canciones como "Mala fama" y "Oye Pablo" presumió su outfit de vaquera.





Kylie Jenner

Otra "reina del Halloween" sin duda es Kylie Jenner que cada año le pone más creatividad a sus disfraces y atuendos. En esta ocasión, compartió en sus redes sociales una sesión de fotos disfrazada de Barbarella, de la película de ciencia ficción de 1969.





Lele Pons y Greeicy

Esta vez Lele Pons optó por un disfraz de pareja con su amiga Greeicy, inspirado en el famoso musical "Wicked". En las fotos compartidas en sus redes sociales aparecen vestidas como las brujas "Glinda" y "Elphaba", y recrearon la pose de la portada del musical y la película que saldrá en diciembre.

Lizzo

La cantante Lizzo no solo lució un increíble disfraz sino que indirectamente se burló de los comentarios sobre su rápida pérdida de peso. Por medio de sus redes sociales, publicó fotos donde aparece como una caja de Ozempic, un medicamento popular para tratar la diabetes.