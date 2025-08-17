Estrenada en 1995, la pieza escrita y dirigida por Sergio Galindo se ha convertido en un referente del teatro regional por su humor irreverente, su crítica social y la cercanía con el público.

Entre ovaciones, carcajadas y un aire de nostalgia, la Compañía Teatral del Norte celebró los 30 años de su obra más emblemática, 'Güevos Rancheros', con una temporada especial en El Mentidero. El pasado 16 de agosto se realizó una función conmemorativa que culminó con la develación de una placa para recordar tres décadas de historia sobre las tablas.

Estrenada en 1995, la pieza escrita y dirigida por Sergio Galindo se ha convertido en un referente del teatro regional por su humor irreverente, su crítica social y la cercanía con el público. En este aniversario participaron Irineo Álvarez, Paulo Galindo, Rodolfo Nevárez y Luz Karian, con la presencia especial de Álvarez, quien volvió a encarnar a 'Mundo', personaje que lo lanzó a la escena teatral.

“Cumplir 30 años con la compañía y con esta obra es un privilegio. Queremos que esta temporada sea un reencuentro con nuestro público y un homenaje a quienes han sido parte de esta historia” , expresó el equipo creativo antes de la función.

La velada reunió a decenas de asistentes que respondieron con risas durante la hora y media de comedia norteña. Al finalizar, los aplausos fueron para el actor y director Jesús Rey Ochoa Domínguez, 'El Choby', originario de Hermosillo y parte del elenco en años anteriores, quien subió al escenario para recordar sus inicios. “El público es parte fundamental, porque sin ustedes no hay nada. Les hemos respondido con trabajo absoluto, pleno, sin buscar el éxito o el fracaso, sino el gozo y el orgullo personal que nos caracteriza a los sonorenses” , dijo entre aplausos.

Con humor, Ochoa reveló que en un inicio la obra estaba pensada para él, pero Sergio Galindo lo mandó a estudiar. Entre bromas, le dijo a Irineo Álvarez que era demasiado miedoso, lo que provocó carcajadas del público, hasta que una voz desde las butacas le gritó un espontáneo “¡Te amo!” , arrancando aún más risas en la sala.

Tras la anécdota llegó el momento solemne con las palabras del dramaturgo Sergio Galindo, creador de la obra: “Tenía la compañía 23 años cumplidos cuando, como en la mejor tradición del Siglo de Oro, le pasamos la batuta a la nueva generación. Estábamos entrando a este lugar, nuestra casa. Por fin es un sueño que toda compañía en el mundo anhela: tener su propio espacio para hacer lo que le dé la gana, y aquí mismo se la pasamos a Paulo” , dijo, señalando a su hijo, Paulo Galindo, quien aceptó la responsabilidad en medio de aplausos.

Más tarde, el director actual, Paulo Galindo, tomó la palabra entre bromas: “No venía preparado” , dijo mientras sacaba de su bolsillo una hoja escrita por ambos lados. “Hace 30 años, bajo la promesa del gobierno de recibir un teatro, mi papá y Roberto Méndez hicieron oficial la existencia de una compañía que en realidad había nacido por lo menos 20 años antes. Esa promesa, como suele pasar todavía en nuestros días, no se cumplió. Pero ese sueño no murió. El festejo de hoy no es solo un cumpleaños, es un reconocimiento a todas las personas que hemos encontrado en nuestro camino a través del teatro” .

La ceremonia cerró con la lectura y develación de la placa conmemorativa, a cargo de Paulo Galindo, que quedó instalada en El Mentidero. En ella se lee:

“La Compañía Teatral del Norte conmemora su fundación y los 30 años sobre las tablas de la farsa norteña ‘Güevos Rancheros’, de Sergio Galindo. Con Irineo Álvarez, Sergio Galindo, Paulo Galindo, Rodolfo Nevárez y Luz Karian. El elenco de estreno: Sergio Galindo, Irineo Álvarez, María Antonieta Rosas, Marco Antonio López y Manuel Ramírez. Escenografía y construcción de Roberto Méndez; música original de Roberto Algarra (QEPD); dirección artística de la Compañía Teatral del Norte: Sergio Galindo; dirección ejecutiva: Paulo Galindo; vinculación y programación: Rodolfo Nevárez; vestuario: Neida García; jefe de foro: Felipe Neri; producción: Nicol Forrer; técnico: Nelson Mendívil; taquilla: María Gama y Yesenia Romero; difusión y redes sociales: Grecia León; diseño gráfico: Adriana Gutiérrez; administración: Fernanda Ochoa y Paulina Cerrato; intendencia: Diana Guerrero; seguridad: Daniel Tarazón y Mario Rodríguez; apoyo técnico: Frida Félix. Develaron esta placa Jesús ‘El Choby’ Ochoa, Sergio Galindo, Roberto Méndez y Miguel Cruz Ayala, en El Mentidero, Hermosillo, Sonora, el 16 de agosto de 2025” .

Con este acto, la Compañía Teatral del Norte no solo celebró un aniversario, sino que reafirmó la vigencia de 'Güevos Rancheros', una obra que, tres décadas después, continúa arrancando carcajadas y conectando con el público sonorense.