Según la periodista Ana María Alvarado, Cazzu iniciará el proceso para evitar que Ángela Aguilar cuide a Inti cuando pase tiempo con Nodal.

Cazzu y Christian Nodal se encuentran en medio de una batalla legal por la custodia y manutención de su hija, Inti, tras su polémica separación, por lo que el cantante caborquense no ha hablado públicamente sobre su hija en los últimos meses, según versiones de periodistas que lo entrevistaron recientemente.

Con esto, Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal, también se vería involucrada en las medidas legales que Cazzu ha decidido tomar para la protección de Inti, quien cumplirá dos años este septiembre.

Fue el presentador Gustavo Adolfo Infante quien reveló que antes de una entrevista con el sonorense su equipo le indicó que no podía hacer preguntas relacionadas con su hija, sin especificar las razones; sin embargo, todo apunta a que se debe a la batalla legal en la que se encuentra con la argentina.

No quiere que Ángela conviva con Inti

En el programa Sale el Sol, la periodista Ana María Alvarado aseguró que Cazzu inició un proceso para evitar que la hija de Pepe Aguilar conviva con Inti cuando visite a Nodal una vez establecida la custodia compartida.

"Ya va a iniciar un proceso en donde Cazzu va a pedir que Ángela no pueda cuidar a Inti" , informó Alvarado. "Ni la ve y Nodal desde septiembre no la ve" .

Hasta el momento, los jóvenes padres no han compartido declaraciones sobre la situación legal en torno a su hija.

Ángela presume feliz matrimonio

Por su parte, Aguilar ha aprovechado distintos momentos y apariciones públicas para expresar su amor por su esposo. Una de sus manifestaciones más recientes fue en la alfombra roja de los Billboard Women in Music 2025, cuando describió su etapa de mujer casada como "increíble" .

"¡Es genial! Hizo que me creciera mucho el cabello" , bromeó. "(Christian) me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo, es mi fan número uno, nos tenemos el uno al otro todo el tiempo. Simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto" .