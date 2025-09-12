La cantante confirmó que está dispuesta a testificar, pero su declaración se pospondría hasta octubre por compromisos profesionales.

La cantante Taylor Swift está dispuesta a declarar como testigo en la batalla legal que enfrenta a Blake Lively y Justin Baldoni, protagonizada por una denuncia por supuesto acoso sexual durante el rodaje de 'Romper el círculo'. Según documentos judiciales citados por la revista People, la defensa de Baldoni informó al juez que Swift aceptó prestar declaración jurada, aunque solicitó una extensión del plazo debido a su apretada agenda profesional.

En los documentos se señala que la cantante no podría testificar antes del 20 de octubre, cuando el plazo para concluir las declaraciones vence el 30 de septiembre. La defensa de Baldoni pidió la ampliación “con el propósito de acomodar a la testigo (…) Taylor Swift, que ha accedido a prestar declaración pero no puede hacerlo hasta el 20 de octubre” .

Swift podría ser interrogada sobre sus conversaciones con Blake Lively durante el rodaje, luego de que la defensa de Baldoni obtuviera permiso para acceder a los mensajes intercambiados entre ambas.

Sin embargo, el equipo legal de Swift aclaró que la cantante “no aceptó” testificar y que no tiene “ningún papel material” en el caso. Según su abogado, Swift se enteró de la solicitud apenas hace tres días, y aunque podría estar disponible la semana del 20 de octubre “si se ve obligada a hacerlo”, su equipo no asume ningún papel activo en la disputa. “Mi clienta no aceptó declarar, pero si se ve obligada a hacerlo, su agenda se adaptaría al tiempo requerido durante la semana del 20 de octubre” , indicó la carta presentada al tribunal.

Por su parte, los abogados de Blake Lively calificaron la solicitud de Baldoni como una “táctica impulsada por los medios” para involucrar a Swift en la batalla judicial. Recordaron que la defensa ya había citado a Swift en mayo, para luego retirar la citación “con gran fanfarria”, y ahora busca reactivar su participación sin una nueva citación ni una explicación clara.

El juicio por las acusaciones de acoso sexual y campaña de desprestigio, que Blake Lively interpuso contra Baldoni en diciembre de 2024, está programado para marzo de 2026 en Nueva York, y la posible declaración de Taylor Swift podría ser una pieza clave en el proceso.

¿Por qué Taylor Swift está involucrada en el caso?

Aunque Taylor Swift no figura como demandada en el juicio, su nombre aparece en varios puntos de la denuncia debido a su presunto apoyo a Blake Lively durante el proceso creativo de la película 'Romper el círculo'.

Según los documentos judiciales, Lively citó a Justin Baldoni en su departamento para hablar sobre la necesidad de reescribir la escena del primer encuentro entre los personajes principales. En esa reunión, Baldoni fue recibido por Ryan Reynolds, esposo de Lively, quien respaldó la visión de su esposa. Más adelante, una cantante famosa, descrita como amiga cercana de Reynolds y Lively, llegó a la sala y elogió el guion. Aunque no se menciona su nombre directamente, todo apunta a que se trata de Taylor Swift.