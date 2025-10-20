La modelo mexicana le envía un mensaje sarcástico a Kenia Os tras la polémica por Peso Pluma en la Fashion Week.

Carmen Campuzano respondió de forma directa a Kenia OS, luego de que la cantante hiciera un comentario irónico tras las críticas de la modelo al nombramiento de Peso Pluma como embajador de la Fashion Week de Nueva York.

“Hazme el favor de invitarme a un Fashion Week, es que no he ido a ninguno, mi amor. Hermosa”, soltó Campuzano con evidente sarcasmo, en lo que muchos interpretaron como una respuesta al “pues pobre, a la otra la invitamos” que lanzó Kenia días antes ante medios de comunicación.

La modelo mexicana, referente de las pasarelas en los años 90, reiteró que su crítica no fue un ataque personal, sino una opinión sobre el rumbo que ha tomado la industria de la moda. “Es chiquilla. A esa edad es cuando dices que te vas a comer al mundo. No nada más es estar de moda al momento, mi chula…”, expresó también Campuzano, dejando claro que su experiencia en la moda le da base para opinar.

Aunque señaló que no está en contra de que nuevas figuras participen en eventos de alto perfil, hizo un llamado a respetar las trayectorias: “Yo soy fan de Karol G. Son generaciones nuevas y ambas merecen respeto, porque son conceptos diferentes. Pero hay una cosa que se llama trayectoria, y eso se respeta”.

El origen del cruce de declaraciones

Todo comenzó cuando Campuzano mostró su desacuerdo con la elección de Peso Pluma como embajador de un evento de moda internacional, al considerar que no cuenta con una carrera ligada al modelaje o al diseño. Kenia OS, pareja del cantante, reaccionó con humor ante la crítica, pero sus palabras no pasaron desapercibidas.

Ahora, la modelo ha dejado clara su postura y ha devuelto el comentario con la misma dosis de ironía, avivando así una polémica que ha dividido opiniones entre seguidores de ambas figuras.



