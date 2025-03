Villarreal confesó que la denuncia por abuso que su hija hizo hace unos años fue su impulso para denunciar a Cruz Martínez.

Herida por lo que se ha dicho de su hija Melenie Carmona, Alicia Villarreal sale en su defensa y pide al público que no especule en torno al comportamiento de la joven, la que asegura que ha sido su ejemplo y que, de hecho, la denuncia de abuso que su primogénita hizo hace unos años se ha convertido en su impulso para denunciar a su marido, Cruz Martínez, por violencia familiar.

La entrevista que Pati Chapoy realizó a la cantante continúa y, esta tarde, el vespertino 'Ventaneando' presentó la segunda parte de la charla, en la que Alicia rememoró cómo fue que habló con sus hijos, luego de la presunta agresión que sufrió, de manos de su esposo, el pasado domingo 16 de febrero.

Villarreal dejó entrever que tanto Melenie como Cruz y Félix, ya estaban al tanto, previamente, de los problemas que atravesaban como matrimonio, pero esto no hizo más sencillo contarles que había tomado la decisión de ir a urgencias y la Fiscalía de Nuevo León para denunciar a Cruz.

"Hablé con ellos ese día, fue difícil, tenía muchos nervios, me tuve que ir el mismo domingo (por el concierto en Zitácuaro), me fui con la angustia también de ellos, todavía regreso a la casa el domingo, hablamos y pues mis hijos, realmente, nos conocen a ambos, les dije 'me voy a ir a urgencias', estaba yo en un shock, con mucho pánico" .

Revela por qué hizo señal de auxilio

Luego de que el acta de los hechos quedara redactada, la cantante tenía que abordar el avión que la llevaría a Zitácuaro, Michoacán, donde ofreció un concierto esa misma noche en que sucedieron los hechos.

Alicia la pasó muy mal, debido a que, horas antes, durante el desencuentro, Martínez le quitó documentos oficiales, como su identificación, tarjetas bancarias y sus teléfonos móviles, lo que impidió que pudiera estar en contacto con sus hijos cuando fue a Michoacán, los que no sabía cómo se encontraban; eso fue una de las razones que la motivó a ejecutar la señal de auxilio durante el espectáculo.

"Hago eso en el show porque estoy con la angustia de mis hijos también, de mí, qué me va a pasar, qué me va a pasar cuando yo me regresé y hago lo correspondiente, buscar a mi abogado y hacer el seguimiento de la denuncia. Ha sido duro" , precisó.

Pero, entre tanto dolor, uno de los más agudos para la cantante son los señalamientos y críticas que el público ha hecho a Melenie, la hija que tuvo con Arturo Carmona, que al desvelarse lo sucedido, publicó una foto junto con Cruz, su padrastro, lo que sugirió que había tomado parte por el músico, dejando sola a su madre.

Villarreal, entre lágrimas, dijo que le parecía inconcebible que se dude así de su hija, quien aseguró que es incapaz de proceder de la forma en que se ha rumoreado que hizo.

"Me lastima lo que dicen de mi hija, quiero salir a gritarles '¡no digan eso!', ¿cómo se les ocurre pensar eso de la niña?" .

Aclaró que, si hasta la fecha, no había salido a defender a su hija es porque el proceso legal y emocional que atraviesa no se lo había permitido.

"Me es difícil salir rápido y decir, todavía ni siquiera es el tiempo que tengo que dar la cara" .

Valentía de su hija la inspiró

La intérprete de 'Insensible a ti' también tocó el tema de abuso al que se enfrentó su primogénita hace unos años, por parte de uno de los integrantes de la familia, afirmando que fue la valentía de su hija para hablar que la hizo reflexionar con respecto a que ella también debía alzar la voz ante los abusos físicos y psicológicos de los que ha sido víctima.

"Con los años me doy cuenta que esa es la manera en que (Melenie) ha sido mi ejemplo, porque está juventud, esta nueva generación ya no piensa como uno, no hace las cosas como uno, creo que ella ha sido también mi ejemplo, mi más duro ejemplo" .

Reafirmó el gran amor que siente por la joven: