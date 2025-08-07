Tras más de dos décadas de matrimonio, la cantante cerró su ciclo con el líder de los Kumbia Kings.

La cantante Alicia Villarreal confirmó que su divorcio con el músico Cruz Martínez quedó oficialmente concluido, poniendo fin a una relación que duró más de dos décadas.

"Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien" , expresó durante una entrevista televisiva, donde habló sobre este nuevo comienzo en su vida.

Aunque reconoció el valor sentimental del vínculo que compartieron, Villarreal, de 53 años, subrayó la importancia de recuperar su libertad tras haber sufrido violencia en manos de Martínez.

"No deja de haber una historia y tantos años y la familia y todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste que es para siempre" , comentó. "Sí era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad, que necesitaba yo, pues de salir de ahí de donde siento que no me había ido bien" .

La intérprete de 'Te Quedó Grande la Yegua' explicó que el proceso comenzó en 2023, pero que, al tratarse de un matrimonio registrado en Estados Unidos, se enfrentó a múltiples trámites que alargaron la resolución.

"Trabajamos a marcha muy forzada, hicimos un gran equipo, que ya lo pudimos lograr" , comentó.

Tras la audiencia celebrada este miércoles, la cantautora compartió la noticia con sus hijos, quienes la han acompañado de manera cercana en este momento.

"Mis hijos están enterados obviamente por ambas partes, me he sentido querida y apapachada también... Ya estoy entrando en el mes de mi cumpleaños y mis hijos se ponen como preparándome ya" , concluyó.

Cabe recordar que Alicia Villarreal se encuentra en otro proceso legal contra Cruz Martínez, a quien denunció por violencia intrafamiliar y robo en el Portal de Informe Policial Homologado Electrónico de la Fiscalía de Nuevo León.