La comedia de cabaret escrita y dirigida por Sergio Galindo regresa este agosto al Centro Artístico El Mentidero para celebrar tres décadas de funciones, con elenco especial y gira nacional.

La irreverente y exitosa comedia “Güevos Rancheros” celebrará su 30 aniversario con una temporada especial en el Centro Artístico El Mentidero, sede de la Compañía Teatral del Norte. Las funciones se realizarán del 13 al 16 y del 21 al 23 de agosto, siempre a las 20:00 horas.

Con casi tres mil funciones en México y el extranjero, la obra se ha consolidado como un referente del teatro regional y nacional por su mezcla de humor, crítica social y cercanía con las realidades populares.

Escrita y dirigida por Sergio Galindo, “Güevos Rancheros” nació con el objetivo de llevar teatro a quienes no suelen acudir a recintos escénicos. La propuesta se ha presentado en teatros formales y espacios alternativos, manteniendo su esencia como farsa para cabaret dirigida exclusivamente a público adulto.

“Cumplir 30 años con la compañía y con esta obra es un privilegio. Queremos que esta temporada sea un reencuentro con nuestro público y un homenaje a quienes han sido parte de esta historia”, expresó el equipo creativo.

Elenco especial y doble celebración

En esta temporada participará el actor Irineo Álvarez, invitado especial que aportará su talento a la celebración. El aniversario coincide también con los 30 años de la Compañía Teatral del Norte A.C., agrupación que este año realizará una gira por el centro del país e incluirá su participación en el Festival Internacional Cervantino.

Los boletos ya están disponibles en www.mentidero.mx, donde también se pueden consultar horarios, ubicación y programación general de El Mentidero.