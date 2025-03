La actriz fue cuestionada sobre la percepción de la película por parte del público mexicano.

Zoe Saldaña hizo historia al convertirse en la primera estadounidense con raíces dominicanas en ganar un Oscar. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, su logro quedó en segundo plano cuando una reportera mexicana la cuestionó sobre la percepción de 'Emilia Pérez' en el país.

La periodista señaló que, si bien se ha hablado ampliamente del tema de la comunidad trans y el empoderamiento femenino, la conversación sobre México, país donde se desarrolla la historia, ha sido mínima, situación que según la reportera, ha lastimado al público.

"Primero que nada, lamento mucho, mucho que tú y muchos mexicanos se hayan sentido ofendidos. Esa no era nuestra intención" , dijo la actriz en el cuarto de prensa de la gala.

No obstante, Saldaña salió en defensa de la película que la llevó a lo más alta de su carrera, dejando claro que la trama, aunque está ubicada en tierras aztecas, no gira alrededor del país.

"La película vino desde un lugar de amor y mantengo mi posición. No comparto tu opinión porque para mí el corazón de esta película no fue México. No hicimos un filme sobre un país; sino sobre cuatro mujeres que podrían haber sido rusas, dominicanas, negras de Detroit, de Israel o de Gaza. Y estos personajes femeninos siguen siendo muy universales, luchando cada día por sobrevivir la opresión de un sistema y al mismo tiempo encontrando sus voces más auténticas" , explicó.

Te puede interesar Zoe Saldaña gana premio Oscar por su papel en 'Emilia Pérez'

Abierta al diálogo con mexicanos

A pesar de su postura, la intérprete de 46 años se mostró abierta al diálogo con los espectadores mexicanos, siempre y cuando éste sea constructivo.

"También, siempre estaré abierta para sentarme con todos mis hermanos y hermanas mexicanas, con amor y respeto, para tener una gran conversación sobre cómo 'Emilia Pérez' pudo haber sido una mejor película" , concluyó.

Zoe Saldaña responde a las críticas sobre la representación de México en ‘Emilia Pérez’ tras la pregunta de @cristinaibaco pic.twitter.com/22kckLuyPJ — SensaCine Latinoamérica (@SensaCineLATAM) March 3, 2025

Saldaña cerró una participación perfecta en la temporada de premios; y es que, no sólo estuvo nominada a las galas más importantes de la industria cinematográfica, como los Globos de Oro, BAFTA y los SAG Awards; sino que se llevó todas las estatuillas en la categoría de mejor actriz de reparto, en la que competía.

Por su parte, la película no corrió con la misma suerte, durante la entrega del Oscar sólo se ganó dos premios de los 13 a los que estaba nominada.