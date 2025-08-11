Universal y DreamWorks cambiaron la fecha de estreno de la esperada secuela, que ahora verá la luz el 30 de junio de 2027.

De acuerdo con Variety, los estudios Universal Pictures y DreamWorks Animation confirmaron un nuevo retraso para Shrek 5, que ahora llegará a los cines el 30 de junio de 2027, seis meses después de la fecha previamente anunciada.

Publicación en X de Variety.

La película, inicialmente programada para julio de 2026 y posteriormente para el 23 de diciembre de ese año, marca así su segunda modificación en el calendario de estrenos.

Las compañías no revelaron el motivo del cambio, aunque la nueva fecha se ubica en la temporada de verano, cuando el estudio ha registrado grandes éxitos en taquilla con cintas animadas como 'Mi Villano Favorito' y 'Cómo Entrenar a tu Dragón'.

La quinta entrega de la saga volverá a reunir a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz como las voces originales en inglés de Shrek, Burro y Fiona, mientras que Zendaya se incorpora al elenco para interpretar a la hija de los protagonistas. La dirección estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn, veteranos de la franquicia.

El estreno coincidirá con una temporada de competencia en el cine animado, ya que llegará menos de una semana después del lanzamiento de 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse' de Sony Pictures.

Shrek 5 debutará 25 años después de la primera película, estrenada en 2001, que recaudó casi 500 millones de dólares y se convirtió en la primera ganadora del Oscar a Mejor Película Animada. Desde entonces, la franquicia ha sumado tres secuelas y dos cintas derivadas de 'El Gato con Botas'.