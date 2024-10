Tunden a Alejandra Guzmán por "exponer" en video a Silvia Pinal

La cantante compartió un momento divertido con su mamá que no muchos vieron con buenos ojos

A Alejandra Guzmán no le importan las críticas, lo ha dicho muchas veces, así que compartió un video que está dando de qué hablar porque aparece su madre Silvia Pinal, quien recientemente cumplió 94 años, aunque su hijo Luis Enrique Guzmán asegura que tiene más.

La Guzmán, muy a su estilo, compartió en su estado en Instagram un divertido momento con la actriz de la Época de Oro del cine mexicano, en él aparecen sentadas mientras ella la anima a hacer una seña con los dedos para mandársela al público que las critica.

" Má, vamos a mandarle unos huevos a todos los que dicen que estamos mal... ¡huevos! ", expresa la cantante al tiempo que ambas hacen con los dedos la famosa señal.

En el video Silvia Pinal no aparece como generalmente se muestra ante el público y la prensa, con peluca y maquillaje, por lo que algunos usuarios en redes criticaron que su hija Alejandra "la exhiba de esta manera", aunque otros aplaudieron que la Guzmán presuma a su mamá y los bonitos momentos que comparten.

" La vejez es parte de la vida, ¿por qué avergonzarse de su madre? Todos pasaremos por eso, es natural". "Madre es una y ¿cual es el problema?, ella se siente orgullosa de su mamá como debe ser". "Sabiendo lo coqueta que era. No creo que le gustaría pero bueno". "Silvia Pinal era una mujer muy hermosa y siempre estaba maquillada. Pienso que deberían honrar su belleza y su gloria en el teatro presentándola como lo que fue una diva. Ojo sin menospreciar la vejez". "¿Para que hacer eso?". "Nunca debieron presentarla de esa forma". "Son imágenes privadas no estoy de acuerdo y a la señora no le gustaría salir así con lo q ella cuidaba de su imagen es mi pensar ", se lee entre los comentarios.

Recientemente, Silvia Pinal regresó a los Estudios Churubusco para inaugurar un edificio de camerinos con su nombre.

“ Nos has enseñado con tanto amor todo lo que sabes, gracias por todo lo que nos has dado, nos has regalado tu arte ”, expresó en esa ocasión su hija Alejandra Guzmán.