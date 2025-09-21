El actor británico sufrió una conmoción cerebral en el set de Spider-Man: Brand New Day, lo que obligó a frenar la producción.

El actor británico Tom Holland sufrió una conmoción cerebral durante la filmación de la película 'Spider-Man: Brand New Day', lo que obligó a suspender temporalmente la producción.

De acuerdo con medios británicos, el accidente ocurrió el viernes 19 de septiembre en Leavesden Studios, en Watford, Inglaterra, cuando el actor se golpeó la cabeza tras una caída en el set. El servicio de emergencias acudió al lugar alrededor de las 10:30 horas y trasladó al intérprete de Spider-Man a un hospital cercano para recibir atención médica.

Información publicada por el DailyMail. (Captura de Pantalla)

Aunque versiones iniciales apuntaban a que el incidente había ocurrido en Glasgow, Escocia, fuentes como The Sun señalaron que también una doble de acción resultó herida y requirió asistencia médica. Hasta el momento, ni Sony Pictures ni Marvel Studios han emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud del actor ni sobre los ajustes en el calendario de rodaje.

El padre del intérprete, Dominic Holland, confirmó en un evento benéfico que su hijo "no rodará por un tiempo", mientras que su prometida Zendaya se encontraba cerca del set en el momento del accidente.

La Dirección de Salud y Seguridad del Reino Unido podría abrir una investigación para esclarecer las causas de la caída.

'Spider-Man: Brand New Day', dirigida por Destin Daniel Cretton, está programada para estrenarse el 31 de julio de 2026 y marcará el regreso de Holland como protagonista, acompañado por Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo.

Te puede interesar Afirma Tom Holland que 'La Odisea' es el trabajo de su vida

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS