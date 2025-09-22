El actor británico sufrió una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva cinta del "Hombre araña" y se tomará una semana de descanso antes de regresar al set.

El actor británico Tom Holland retomará las grabaciones de Spider-Man: Un nuevo día el próximo 29 de septiembre, luego de sufrir una conmoción cerebral leve durante una escena de riesgo fallida en el set de filmación.

El incidente ocurrió el pasado viernes en Pinewood Studios, en las afueras de Londres, donde se ha concentrado gran parte del rodaje durante septiembre. A pesar de que fue trasladado al hospital para su evaluación médica, Holland no fue ingresado y ya se encuentra en recuperación. Su estado de salud es estable y, según fuentes cercanas, su pausa en la producción es solo por precaución médica.

Contrario a versiones iniciales, se aclaró que el accidente no ocurrió en el set de Glasgow, Escocia, donde la producción también tiene programadas locaciones. Además, se confirmó que ningún otro miembro del elenco ni del equipo técnico resultó herido durante la escena.

Por decisión de Sony Pictures, la filmación fue pausada por una semana, sin que esto afecte el calendario general del proyecto. La fecha de estreno de Spider-Man: Un nuevo día se mantiene para el 31 de julio de 2026.

La nueva entrega del arácnido está dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo con Marvel Studios en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, y cuenta con el regreso de figuras clave como Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned). A ellos se suman Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance) y Michael Mando, quien retoma su papel como el villano Escorpión, presentado en Spider-Man: Homecoming (2017).

La producción también incluirá apariciones especiales de personajes del Universo Cinematográfico de Marvel, como Mark Ruffalo (Hulk) y Jon Bernthal (El Castigador), en lo que se perfila como una de las entregas más ambiciosas del héroe arácnido.

Coproducida por Sony Pictures y Marvel Studios, la película continúa la exitosa línea marcada por la trilogía protagonizada por Holland. Spider-Man: Sin camino a casa (2021) se convirtió en la película más taquillera de la historia de Sony, con ingresos globales de 1,910 millones de dólares, mientras que Lejos de casa (2019) superó por primera vez los 1,000 millones de dólares para una cinta del personaje.



