Tina Turner también conquistó el cine y el teatro

La 'reina del rock and roll' falleció este miércoles a los 83 años de edad.

La noticia del fallecimiento de Tina Turner a los 83 años ha dejado un vacío en el mundo de la música y el entretenimiento, pues demás de su destacada carrera musical, Turner también dejó una huella en el cine, con varias apariciones en la pantalla grande que recibieron elogios de la crítica.

La cantante, quien falleció tras una larga batalla contra una enfermedad no revelada, según informó su portavoz en redes sociales, tuvo una carrera artística de más de cinco décadas, donde conquistó los escenarios, los estudios de grabación y también incursionó en el cine. A continuación, repasaremos algunas de sus más importantes apariciones en la pantalla grande:

"Tommy" (1975): En esta película, basada en la ópera rock de The Who, Tina Turner interpretó el papel de La reina del ácido. El film contó con la participación de otras celebridades como Elton John y Eric Clapton, y relata la historia de Tommy, un joven que queda traumatizado después de presenciar el asesinato de su padre.

"John Denver y las damas" (1979): Turner participó en este programa de variedades junto al cantautor John Denver y otras estrellas femeninas de la época. En esta ocasión, interpretó dos temas: "Big Spender" y "Downhill Stuff".

"Mad Max: más allá de la cúpula del trueno" (1985): Esta fue la tercera entrega de la saga Mad Max, protagonizada por Mel Gibson. Turner asumió el papel de Tía Ama, la líder de Negociudad, un lugar caótico en un mundo postapocalíptico al que el protagonista, Max, es desterrado.

"What's Love Got to Do with It" (1993): Esta película, basada en la autobiografía de Tina Turner, "Yo, Tina", cuenta la historia de su tumultuosa relación con su exmarido Ike Turner. La actriz Angela Bassett encarnó a Tina y retrató su lucha y resiliencia frente a la adversidad.

Mención honorífica, "Tina, el musical": La historia de la "reina del rock and roll" también fue llevada a los escenarios teatrales en forma de un exitoso musical. Producido por Tina Turner y su esposo Erwin Bach, el musical recorre los éxitos y la vida de la cantante, desde sus humildes orígenes en Nutbush, Tennessee, hasta su consagración como superestrella. La obra debutó en 2018 en el West End de Londres y posteriormente se presentó en Nueva York, Madrid, Alemania, Australia y los Países Bajos.