El sonorense fue seleccionado por Ha*Ash para abrir sus conciertos en la Ciudad de México.

Lo que comenzó como un cover en redes sociales se convirtió en el trampolín que llevará al cantautor sonorense Alan Ramírez, conocido como Alanra, al escenario del Auditorio Nacional.

Su interpretación de 'No fue lo que hiciste' llamó la atención de Ha*Ash, quienes lo invitaron a que sea el artista invitado que abrirá dos fechas de su gira 'Haashville', los próximos 12 y 13 de junio, donde se presentará ante miles de personas.

Este importante paso en su carrera coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Ser de Luz', en un momento en el que Alanra se perfila como una de las nuevas promesas del regional mexicano.

“Casi siempre cuando compongo me vienen recuerdos que me generan emociones no resueltas. ‘Ser de Luz’ nació justo de ahí, primero con la frase ‘Te pienso y en ti encuentro mi paz interior’ y luego con una melodía que surgió al descubrir una nueva afinación en la guitarra” , comentó Alanra en entrevista para e Media.

Su propuesta musical destaca por ser una fusión íntima entre sus raíces norteñas y los sonidos del indie folk, lo que le ha permitido construir un estilo propio y auténtico. Una combinación que no solo honra sus raíces, sino que también refleja su evolución. “Crecí con la música del norte, pero al mudarme a la ciudad empecé a explorar nuevos sonidos. Mi estilo es una mezcla de lo que soy y lo que fui descubriendo” , compartió.

Además, Alanra está preparando el lanzamiento de su primer EP, 'Anda agusto el Viejo', que incluirá cinco temas compuestos por él. El título da nombre también a una de las canciones. “Es como decir: ‘ya estoy bien, ya estoy en paz’. Me representa totalmente” .

Por el momento ha lanzado dos sencillos: 'Conectamos el Alma' y 'Ser de Luz', y pronto estrenará 'Me nubla la mente', una canción que forma parte de lo que él describe como “un viaje emocional por una etapa de su vida: enamorarse, desenamorarse, superarlo y volver a sentirse libre” .

Conquista a Ha*Ash con su música

El inesperado alcance que logró el cover de Ha*Ash que Alanra compartió en sus redes sociales lo llevará a vivir una experiencia única sobre uno de los escenarios más importantes del país.

“No lo subí con intención de que pasara algo… lo subí porque me gusta” , comentó el joven sonorense, explicando cómo aquella grabación casera se convirtió en la oportunidad que le permitirá presentarse en la Ciudad de México ante miles de personas.

La invitación formal por parte del dúo tomó por sorpresa a Alanra, quien confesó no haber imaginado que aquel video tendría tanta repercusión.

“Fue un shock. No supe ni cómo sentirme porque no lo crees real. (...) Obviamente siempre la felicidad está en el fondo, la alegría, porque ese niño chiquito está viendo que estás logrando las cosas” , expresó.

El joven de 22 años reconoció también la influencia que ha tenido Ha*Ash en su vida musical desde la infancia. “Su nombre y sus canciones siempre han estado ahí” , señaló.

Actualmente se encuentra preparando su participación, que incluirá entre tres y cuatro temas, y asegura que está enfocado en proyectar la mejor versión de sí mismo sobre el escenario. “Estoy trabajando en la energía que quiero transmitir” , afirmó.