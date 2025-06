Después de dos décadas sin filmar, Lucero protagoniza una comedia con mensaje social al lado de Benny Ibarra.

Después de 20 años alejada del cine, Lucero regresa a la pantalla grande de la mano de Benny Ibarra, con quien protagonizará la cinta 'Nuestros tiempos', dirigida por Chava Cartas.

La meticulosidad de Lucero para elegir sus papeles se ha traducido en que desde 'Zapata, El Sueño del Héroe', del 2004, no había hecho otra película hasta 'Nuestros Tiempos', que estrena en Netflix este 11 de junio.

La estrella de filmes juveniles, como 'Coqueta' y 'Fiebre de Amor', también ha sido selectiva en televisión, ya que antes de 'El Gallo de Oro', estrenada hace dos años, no había actuado desde 2016.

Su razón para tener un gran regreso ahora y estelarizar la nueva cinta de Chava Cartas, sobre un matrimonio de científicos de los 60 que viajan al futuro, dijo que es la profundidad que encontró en la trama.

"Siempre he buscado hacer personajes que dejen una huella, historias que le dejen un mensaje a la gente más allá del entretenimiento. Sí tenía ganas de encontrar entre los proyectos que me habían amablemente ofrecido, algo que me moviera a mí, que sintiera que al público lo podía mover" , comentó.

"Creo que es una película que parece sencilla, pero más allá de la comedia romántica y el enamoramiento de estos dos personajes, hay mucho trasfondo, se dicen muchas cosas y se habla de valores y de situaciones que todos hemos vivido" , explicó la artista, durante la alfombra roja del filme, la noche de este miércoles.

La historia muestra cómo la pareja, completada por Benny Ibarra, al llegar a un 2025 donde las mujeres combaten el machismo, empieza a desestabilizarse porque notan las injusticias que tenían normalizadas, algo que replantea su relación.

Pese a no aceptar papeles con frecuencia, la intérprete de 'Cuéntame' y 'Electricidad' se mantiene totalmente vigente entre el público, como lo demostró el recibimiento que tuvo en su alfombra roja, en un cine de Polanco.

Algunas fans, todas jóvenes, llegaron para lanzarle piropos y aplaudirla, con una fidelidad que sorprendió a la cantante. Ella ni siquiera sabía cómo se habían enterado de la presentación, pero valoró que le den esa vigencia.

"Cuando repiten las películas (que protagonizó) en la televisión, de verdad me detengo a verlas y me doy cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Esas películas, después de 20, 30 años, siguen llegando al corazón de muchas personas" .

"Estas niñas, que están muy activas en redes, se emocionan con esas películas y viendo las historias de antes, obviamente son películas muy juveniles, muy tiernas, muy dulces, pero son momentos en mi carrera muy importantes. Es como cuando sacas fotos del baúl de los recuerdos" , compartió Lucero.

Los últimos dos proyectos de la actriz han sido bajo la dirección de Chava Cartas. El cineasta contó que tras 'El Gallo de Oro', consideró que era un desperdicio no darle más papeles a su protagonista y se puso a buscar un proyecto donde pudieran volver a colaborar para ofrecer una historia completa.

"Viajar en el futuro era un pretexto. Con todo este tren que tenemos a nivel mundial de las mujeres, los hombres, los compromisos de uno y de otro, ¿qué pasaría si traigo a alguien del pasado al futuro que en ese pasado no estaba mal visto y en este futuro sí está mal visto? De ahí nace la historia" , contó Cartas.

Todo el proyecto, aseguró el director, se sostiene gracias a que encontró dos protagonistas con una trayectoria larga y consolidada, que aunque son contemporáneos, nunca habían protagonizado un filme juntos.

Benny Ibarra está por vivir un regreso similar al de su compañera, pero en la música, ya que esta a casi un mes de sacar un nuevo disco, después de 15 años. La razón es que no le habían faltado proyectos.

"Antes hice dos reencuentros, seis doblajes, (el grupo) Sasha, Benny y Erik, que nomás eso fueron cuatro años y medio, una pandemia, teatro musical...", señaló.

A la presentación también asistieron otras estrellas del elenco, como Ofelia Medina y Renata Vaca.