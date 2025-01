Ryan Reynolds y Blake Lively no asistirán a los Globos de Oro

La batalla legal con Justin Baldoni provoca la ausencia de Ryan Reynolds y Blake Lively en los Globos de Oro.

En medio del huracán, Ryan Reynolds y Blake Lively no asistirán a la próxima edición de los Globos de Oro, que celebrará su 82ª edición el 5 de enero en The Beverly Hilton, en Beverly Hills, California.









A pesar de que no han querido dar ninguna declaración sobre la batalla legal que libran contra Justin Baldoni, director de Romper el círculo, filme que no tiene ninguna nominación en esta premiación, esta noticia causó conmoción entre los usuarios, pues la cinta protagonizada por el actor de Deadpool & Wolverine se encuentra nominada.









De acuerdo con el portal de información Page Six, esta decisión fue tomada debido a la disputa legal con Justin Baldoni. Asimismo, también se reveló que Hugh Jackman tampoco estará presente en los Globos de Oro.









Esta película está nominada en la categoría de Logro Cinematográfico y de Taquilla, donde competirá por el galardón contra las cintas Alien: Romulus, Tornados, Wicked, Robot Salvaje, Gladiador II y Beetlejuice 2.









Hasta el momento, este conflicto entre la pareja y Baldoni parece no tener fin, pues, tras la demanda de Blake a nivel federal en Nueva York por angustia emocional y pérdida de salarios tras revelar acoso sexual, Justin Baldoni y sus publicistas interpusieron una demanda contra The New York Times por 250 millones de dólares debido a la historia sobre estas acusaciones, en la cual el actor señaló a la empresa por hacer una campaña de desprestigio contra su imagen y la de sus colaboradores.









Zona de poca tolerancia









Dentro de estas demandas cruzadas y las ausencias de estos famosos en los galardones, la maestra de ceremonias Nikki Glaser afirmó que dejará de lado todo lo que haga alusión a esta situación.









"Creo que el asunto de Blake Lively y Justin Baldoni es un tema tan candente en este momento que, incluso una simple mención del mismo, parecería como si yo me posicionara en el lado equivocado de las cosas, aunque nunca lo haría", reveló a Yahoo Entertainment. "Tampoco quiero decir su nombre. Para ser sincera, me enfada hasta saber su nombre, así que no necesito decirlo más", apuntó Glaser sobre Baldoni.