'Emilia Pérez' domina las nominaciones a los Globos de Oro 2025

The Bear, Wicked, La Sustancia y más producciones figuran entre las favoritas de la entrega de premios

Pese a toda la polémica, la película francesa 'Emilia Pérez', ambientada en México, lidera las nominaciones de los Globos de Oro 2025.

La cinta musical dirigida por Jacques Audiard es la favorita para convertirse en la ganadora de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que se llevarán a cabo el próximo 5 de enero, y serán transmitidas a través de la plataforma Paramount +.

El largometraje figura en las categorías a Mejor Película Musical, Mejor Dirección, Mejor Actriz (Karla Sofía Gascón), dos a Mejor Actriz de Reparto (Selena Gomez y Zoe Saldana), Mejor Guion, Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Música y dos a Mejor Canción ('El Mal' y 'Mi Camino').

'The Brutalist' es la segunda cinta más nominada de este año con 7 postulaciones a Mejor Película de Drama, Mejor Actor de Drama (Adrien Brody), Mejor Actor de Reparto (Guy Pearce), Mejor Actriz de Reparto (Felicity Jones), Mejor Dirección (Brady Borbet), Mejor Guion y Mejor Banda Sonora.

'Wicked' es otra de las favoritas en el apartado a Mejor Musical o Comedia, además de figurar en otras nominaciones como Desempeño Notable en Taquilla, Mejor Actriz de Comedia o Musical (Cynthia Erivo) y Mejor Actriz de Reparto (Ariana Grande).

'La Sustancia' se convierte en una de las películas de terror más nominadas de los últimos años. Gracias a su desempeño en la cinta, Demi Moore está nominada a Mejor Actriz de Comedia o Musical, además de Felicity Jones a Mejor Actriz de Reparto. El largometraje también podría ganar a Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Dirección (Coralie Fargeat) y Mejor Guion.

The Bear, la serie más nominada

En el apartado de televisión, 'The Bear' es la serie que lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2025. Con su tercera temporada logró postularse a Mejor Serie de Comedia o Musical, además de darle la nominación a Jeremy Allen White a Mejor Actor de Comedia o Musical, a Ayo Edebiri a Mejor Actriz de Comedia o Musical, a Ebon Moss-Bachrach a Mejor Actor de Reparto y a Liza Colón-Zayas a Mejor Actriz de Reparto.

'Shogun' y 'Mr. and Mrs. Smith' siguen en la lista de series más nominadas, pues ambas figuran en la categoría a Mejor Serie de Drama, Mejor Actor de Drama y Mejor Actriz de Drama.

Por otro lado, la miniserie The Penguin, catalogada como la más exitosa en la historia de la plataforma más, consiguió su nominaci´no a Mejor miniserie, serie antológica o película para TV, donde competirá contra 'Monstruo: La historia de Lyle y Erik Menendez', 'Bebé reno', Disclaimer', 'Ripley y 'True detective: Night country'.

Selena Gomez nuevamente es nominada a Mejor Actriz de Musical o Comedia por "Only Murders in the Building" y el mexicano Diego Luna a Mejor Actor de Reparto en Serie por "La máquina".

Este año, el prestigioso premio Cecil B. DeMille por trayectoria lo recibirá la actriz Viola Davis, y el premio Carol Burnett a la excelencia televisiva será para Ted Danson.