El día que Hanks convirtió en éxito la película rechazada por Travolta

Antes de que "Forrest Gump" ganara el corazón de los espectadores y de que el flamante actor nacido en California, Estados Unidos, ganara tres premios por su personaje (un Óscar, un Globo de Oro y un SAG), quien casi se queda con el papel fue justamente su colega tres años mayor.

Tom Hanks y John Travolta son contemporáneos: mientras que el primero tiene actualmente 66 años, el segundo transita sus 68 y el próximo febrero cumplirá un año más. Ambos actores pertenecen al selecto grupo de artistas consagrados de Hollywood, con películas icónicas de la industria del cine.

En 1994, los dos tuvieron protagónicos que quedaron en la memoria de todos los cinéfilos del momento y de las generaciones posteriores. Mientras que Tom Hanks encarnó a Forrest Gump en la cinta homónima, Travolta interpretó a Vincent Vega en "Pulp Fiction". Lo que no muchos saben es que la historia podría haber sido distinta.

"Forrest Gump" fue la película que catapultó la carrera de Hanks y consiguió 678 millones de dólares de ganancia en todo el mundo, según Box Office Mojo. Pero antes de esto, el papel había sido ofrecido al artista nacido en Englewood, Estados Unidos, y en una entrevista a MTV dejó claro que no se arrepiente de haber rechazado la oferta.

"(No me arrepiento de nada) porque si yo no hice algo, Tom Hanks hizo. Luego hice otra cosa que era igualmente interesante o divertida. O si no hice algo que hizo Richard Gere, hice algo igualmente bien. Pero me siento bien con algunos (personajes) a los que renuncié porque se crearon otras carreras... Me complace poder compartir la riqueza" , fue parte de la declaración de Travolta.

Lo irónico de todo esto es que ambos artistas estuvieron nominados el mismo año a los Óscars por sus películas más icónicas y quien ganó, claramente, fue Hanks por "Forrest Gump".