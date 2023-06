Tenoch Huerta suma otra acusación de 'stealthing'

En anonimato, la mujer actualmente tiene 23 años, comentó que conoció a Tenoch Huerta cuando ella tenía 19, comenzaron a platicar y decidió ir al departamento del actor donde tuvieron relaciones sexuales y al finalizar el actor realizó 'stealthing'.

A raíz de que Elena Ríos acusara a Tenoch Huerta de depredador sexual, otra mujer compartió en un audio que el actor también le hizo 'stealthing', que es el acto de quitarse el condón sin avisar y que en algunos países es un delito.

En anonimato, la mujer actualmente tiene 23 años, comentó que conoció a Tenoch Huerta en un restaurante cuando ella tenía 19, comenzaron a platicar y decidió ir al departamento del actor de Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, donde tuvieron relaciones sexuales y al finalizar el actor realizó 'stealthing'.

"Soy una mujer que va a guardar el anonimato y mi historia con Tenoch Huerta fue la siguiente: Lo conocí en un restaurante cuando tenía 19 años, compartimos algunas conversaciones y tiempo después nos vimos en su departamento y hubo un encuentro sexual en el cual al finalizar él terminó, luego retiró el condón y volvió a insertar su pene dentro de mí, yo me encontraba boca abajo y él se encontraba de rodillas sobre mí. Supongo que pensó que no me di cuenta pero por supuesto que me di cuenta, lo repitió una vez más y se terminó, después de eso no hubo otro encuentro" , dijo.

Te puede interesar Tenoch Huerta es acusado de "depredador sexual" por María Elena Ríos

También comentó que está alzando la voz porque es injusto que se aproveche de que la situación es muy difícil de comprobar y que es un nivel de violencia muy fuerte, pues la mujer comentó que en algún momento pensó que estaba embarazada.

Elena Ríos comentó que estas denuncias son públicas porque se carece de leyes, por lo que las mujeres tienen miedo de acusar a Tenoch por el sistema machista que lo protege.

"Aprovecharse de una situación difícil de comprobar. Retirarse el condón sin acuerdo mutuo. Existe el riesgo de embarazo y enfermedad de transmisión sexual. Se ausentó y evadió su responsabilidad. @TenochHuerta eres un violador e irresponsable" , escribió.

Hasta el momento Tenoch Huerta no se ha pronunciado al respecto.