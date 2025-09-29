Se separa una de las una de las parejas más queridas de Hollywood.

Tras 19 años de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban han decidido separarse. La noticia fue confirmada por People y otros medios reconocidos, sorprendiendo a la industria y a los fanáticos de ambos, ya que se consideraba que eran una de las parejas más estables de Hollywood.

De acuerdo con un familiar de la actriz de 58 años: “Ella no quería esto. Ha estado luchando por mantener la relación”.

Por el momento, solo se trata de una separación; no se ha anunciado divorcio, sin embargo, se sabe que Urban dejó la casa familiar en Nashville, mudándose a una nueva propiedad en la misma ciudad. La expareja es madre de Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años.

Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en Sídney, Australia, tierra que vio nacer a ambos, y durante su matrimonio lograron consolidarse como una de las parejas más queridas de la farándula internacional, manteniendo un perfil bajo a pesar de sus exitosas carreras en cine y música.











