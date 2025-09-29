Tras casi dos décadas juntos, Nicole y Keith toman caminos distintos

María Bartolini

lunes 29 sep. 2025 - 06:45 p. m.

Se separa una de las una de las parejas más queridas de Hollywood.

Tras 19 años de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban han decidido separarse. La noticia fue confirmada por People y otros medios reconocidos, sorprendiendo a la industria y a los fanáticos de ambos, ya que se consideraba que eran una de las parejas más estables de Hollywood.

De acuerdo con un familiar de la actriz de 58 años: “Ella no quería esto. Ha estado luchando por mantener la relación”.

Por el momento, solo se trata de una separación; no se ha anunciado divorcio, sin embargo, se sabe que Urban dejó la casa familiar en Nashville, mudándose a una nueva propiedad en la misma ciudad. La expareja es madre de Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años.

Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en Sídney, Australia, tierra que vio nacer a ambos, y durante su matrimonio lograron consolidarse como una de las parejas más queridas de la farándula internacional, manteniendo un perfil bajo a pesar de sus exitosas carreras en cine y música.




TAGS:

María Bartolini

    Contenido Relacionado

    1.
    ¡Vanguardia con acento mexicano! Peso Pluma hace historia
    2.
    Tilly Norwood, la actriz generada con IA que divide opiniones en la industria cinematográfica
    3.
    Danna Martínez es coronada Miss Sonora 2026 en San Carlos
    4.
    Confirmado: Bad Bunny dará el show del Super Bowl LX en Santa Clara