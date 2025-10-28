La actriz británica falleció a los 93 años tras una larga lucha contra la demencia vascular.

La actriz Prunella Scales, conocida por su papel de Sybil Fawlty en la comedia británica Fawlty Towers, murió a los 93 años en su casa de Londres, tras una larga lucha contra la demencia vascular.

Sus hijos, Samuel y Joseph West, confirmaron el deceso a la agencia PA Media, señalando que Scales murió "en paz" y rodeada de su familia.

"Queremos agradecer a todos los que brindaron a Pru una atención tan maravillosa al final de su vida: sus últimos días transcurrieron con comodidad, satisfacción y rodeados de amor" , escribieron en un comunicado.

Nacida el 22 de junio de 1932 en Sutton Abinger, Reino Unido, Prunella Margaret Rumney West Scales comenzó su carrera en 1951 como asistente de dirección de escena en el Bristol Old Vic y pronto debutó en teatro y cortometrajes.

Su primer gran papel fue en la comedia Marriage Lines junto a Richard Briers, antes de alcanzar la fama con Fawlty Towers, donde interpretó a la intimidante esposa del gerente de hotel Basil Fawlty, interpretado por John Cleese, en la serie emitida por BBC Two de 1975 a 1979.

"¡Qué pena! Pru era una actriz cómica realmente maravillosa. Escena tras escena, era absolutamente perfecta. Era una mujer muy dulce que se pasó gran parte de su vida disculpándose. Le tenía muchísimo cariño" , recordó Cleese en redes sociales.

Además de su icónico papel en la televisión, Scales fue nominada al BAFTA por su interpretación de la Reina Isabel II en A Question of Attribution (1991) y co-presentó junto a su esposo, Timothy West, la docuserie Great Canal Journeys de 2014 a 2020.

Entre sus créditos cinematográficos destacan La Solitaria Pasión de Judith Hearne (1987), Howards End (1992), Wolf (1994) y Una Aventura Terriblemente Grande (1995). Asimismo, participó en la serie Mapp & Lucia (1985-1986).

A Scales le sobreviven sus hijos, una hijastra, siete nietos y cuatro bisnietos, dejando un legado imborrable en la comedia y el teatro británico.







