La melodía, creada junto a Mark Ronson, Andrew Wyatt y Simon Franglen, sonará durante los créditos finales de la película.

La cantante Miley Cyrus contribuirá con una canción recién grabada, "Dream as One", a la banda sonora de Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la franquicia dirigida por James Cameron.

La melodía, creada en colaboración con Andrew Wyatt, Mark Ronson y Simon Franglen, sonará durante los créditos finales y formará parte del álbum oficial de la película.

La banda sonora completa, compuesta por Simon Franglen, se estrenará el 12 de diciembre, mientras que "Dream as One" llegará a las plataformas digitales el 14 de noviembre, informó el medio internacional Variety.

"Es un honor apoyar Avatar: Fuego y Ceniza con una canción original que escribí junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt. Tras haber sido personalmente afectada por el fuego y haber sido reconstruida de las cenizas, este proyecto tiene un profundo significado para mí".

"Los temas de la película: unidad, sanación y amor resuenan profundamente en mi alma, y ser parte del universo que la familia Avatar ha creado es realmente un sueño hecho realidad" , escribió Cyrus en redes sociales, compartiendo un fragmento de la canción.

Avatar: Fuego y Ceniza retoma la historia en Pandora tras Avatar: El Camino del Agua (2022), con un reparto que incluye a Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet, entre otros.

Cyrus no es ajena a las bandas sonoras, pues anteriormente contribuyó con "Beautiful That Way" para The Last Showgirl (2024) y este año lanzó su noveno álbum de estudio, Something Beautiful, acompañado de una película visual que acompaña al disco.







