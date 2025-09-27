La actriz, caracterizada como ‘Miranda Priestly’, se encontró con su amiga

Meryl Streep sorprendió en la Milan Fashion Week al reencontrarse con su amiga Anna Wintour, en un momento icónico que unió moda y cine. La actriz volvió a dar vida a Miranda Priestly, el personaje de El Diablo Viste a la Moda, durante el desfile primavera-verano 2026 de Dolce & Gabbana en la capital italiana de la moda.

Anna Wintour, editora de Vogue de 1988 a 2025 y actual Directora Global de Contenidos de Condé Nast, estuvo en primera fila, como era de esperarse. El encuentro no fue casualidad: Streep, de 76 años, se encuentra grabando la secuela de la película junto a Anne Hathaway y Stanley Tucci, quien también participó en la pasarela interpretando a Nigel.

Con una gabardina beige y stilettos a juego, además de las icónicas gafas oscuras, Streep apareció como Priestly frente a la mismísima Wintour, quien sonrió divertida ante el guiño cinematográfico. Vogue compartió en sus redes que ambas se reunieron tras el show, riendo y recordando una de las frases más memorables del filme: “¿Puedes deletrear Gabbana? Por supuesto que sí”.

El momento fue celebrado con una ovación, uniendo la ficción con la realidad. En el pasado, ambas ya habían coincidido sin personajes, como en 2017 en la oficina de Wintour en Nueva York, pero esta vez el ambiente durante la pasarela fue más cinematográfico.

La película El Diablo Viste a la Moda está inspirada en el libro de Lauren Weisberger, exasistente de Wintour, quien en su momento calificó la cinta como “entretenida” y la actuación de Streep como “justa” . La secuela, aún sin título, contará con la actriz Simone Ashley como la nueva asistente, tomando el relevo de los papeles que interpretaron Hathaway y Emily Blunt.

El desfile de Dolce & Gabbana no solo presentó moda, sino también un instante digno de la gran pantalla: Anna Wintour y su alter ego en la ficción frente a frente, uniendo glamour, entretenimiento y realidad en un mismo lugar.











