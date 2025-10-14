El actor finlandés lidera un elenco internacional completamente renovado para la continuación de 'La Pasión de Cristo', que se dividirá en dos partes con estrenos previstos para 2027.

A más de dos décadas del estreno de ' La Pasión de Cristo' (2004), el director Mel Gibson inició el rodaje de su esperada secuela, 'La Resurrección de Cristo', con un elenco completamente renovado y locaciones en Italia.

La producción comenzó la semana pasada en los estudios Cinecittà de Roma, el mismo lugar donde se filmó la cinta original. Esta nueva entrega se dividirá en dos partes, con estrenos programados para el 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo) y el 6 de mayo (Día de la Ascensión), respectivamente.

Uno de los cambios más notables fue la sustitución del actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la primera película. En su lugar, el papel quedó en manos del actor finlandés Jaakko Ohtonen, reconocido por su participación en la serie 'El Último Reino de Netflix. Caviezel, de 57 años, había expresado recientemente su interés por retomar el personaje.

Elenco internacional

El nuevo reparto incluyó a figuras destacadas del cine internacional. La actriz cubana Mariela Garriga, vista en 'Misión Imposible: Dead Reckoning', interpretará a María Magdalena, personaje que en 2004 estuvo a cargo de Monica Bellucci. La actriz polaca Kasia Smutniak asumió el papel de María, madre de Jesús, en lugar de Maia Morgenstern.

Por su parte, el italiano Pier Luigi Pasino, protagonista de la serie 'La ley según Lidia Poët', dará vida a Pedro. Riccardo Scamarcio, quien produjo recientemente Modì, dirigida por Johnny Depp, interpretará a Poncio Pilato. El actor británico Rupert Everett también figura en el reparto con un personaje aún no especificado.

Una fuente cercana a la producción explicó a Variety que el cambio de elenco respondió tanto al tiempo narrativo de la historia, ubicada tres días después de la crucifixión, como a la intención de evitar costosos procesos de rejuvenecimiento digital.

Producción en locaciones históricas

La película se produce bajo el sello Icon Productions, de Mel Gibson y Bruce Davey, con Lionsgate como socio de distribución. Además de Cinecittà, el equipo eligió diversas locaciones del sur de Italia, como la ciudad de Matera y los pueblos históricos de Ginosa, Gravina, Laterza y Altamura, conocidos por su arquitectura antigua y paisajes bíblicos.

La Pasión de Cristo, hablada en arameo, hebreo y latín, recaudó más de 610 millones de dólares a nivel mundial, y se convirtió en una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos. Para esta nueva entrega, Gibson colaboró nuevamente con Randall Wallace, guionista de Braveheart.

El cineasta describió el guion de 'La Resurrección de Cristo' como una obra única, con elementos simbólicos y espirituales que, según dijo, superaron cualquier cosa que hubiera leído antes. Aunque los detalles de la trama se mantienen en reserva, el título sugiere un enfoque centrado en los eventos posteriores a la crucifixión, con una narrativa que explorará la resurrección de Jesucristo desde una perspectiva más amplia.