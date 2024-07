La actriz sonorense Karem Momo ¡ya es mamá!

La sonorense presentó en redes sociales a su hija Eleonor junto a Pablo Sabori "El Gallo Negro"

La actriz Karem Momo celebra a lo grande una nueva etapa de su vida, pues acaba de convertirse en madre junto al peleador de Artes Marciales Mixtas, Pablo Sabori "El Gallo Negro".

Por medio de sus redes sociales, la sonorense que fue nominada al Ariel por "El Jeremías" en 2016, presentó a su primogénita que nació el pasado 19 de julio e hizo una reflexión sobre la maternidad.

" El parto: ¡La experiencia más impactante, dolorosa y a la vez hermosa que he vivido! Agradezco a Dios me permitiera lograrlo y estar acompañada del amor de mi vida que en todo momento fue mi apoyo. Cuando vimos a Eleonor experimentamos el amor más puro, maravilloso y grande, ese del que muchas mamás y papás nos hablaban y no podíamos entender ", escribió Karem junto a una publicación con fotos de su bebé y de su parto.

" Gracias por sus felicitaciones, estamos bien y estamos muy felices! Nos dieron de alta hace ratito. Nació ayer 19 de julio y nosotros también en una nueva versión ".

También dio un agradecimiento a su doctora y al equipo médico que cuidó de ella para el nacimiento de su hija.

Sus redes sociales se llenaron de felicitaciones y buenos deseos por esta nueva etapa de su vida.