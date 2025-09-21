Tras seis años de relación, hay rumores de que Keanu y Alexandra se casaron

María Bartolini

domingo 21 sep. 2025 - 07:25 p. m.

La unión de Reeves y Grant es una de las más queridas en Hollywood.

Keanu Reeves y Alexandra Grant se casaron en una boda íntima tras seis años de relación, según medios hollywoodenses.

“La estrella de Matrix, de 61 años, y Grant, de 52, se casaron discretamente durante un viaje a Europa a principios de este verano”, reveló RadarOnline.com, citando fuentes cercanas a la pareja.

Los famosos decidieron mantener la ceremonia privada y no se conoce el lugar exacto, ya que querían que fuera únicamente para ellos. RadarOnline.com precisó que esto refleja la personalidad discreta y relajada de Keanu Reeves.

Hasta el momento, la pareja no ha confirmado oficialmente la noticia. Lo único que se sabe es que el pasado 3 de septiembre, en su 61 cumpleaños, Keanu recibió un mensaje de Alexandra Grant en redes sociales, donde agradeció las muestras de cariño hacia el actor.



Una historia de amor



El romance entre Keanu Reeves y Alexandra Grant comenzó como una amistad y colaboración artística. Se conocieron en 2009 durante una fiesta y poco después trabajaron juntos en el libro Ode to Happiness (2011), donde Keanu escribió los poemas y Alexandra realizó las ilustraciones. En 2016 publicaron su segundo libro, Shadows.

En noviembre de 2019, la pareja reveló su relación durante la Gala de Arte y Cine en Los Ángeles. Su vínculo ha sido destacado por la prensa y los fanáticos como un ejemplo de amistad, respeto y confianza en Hollywood.




